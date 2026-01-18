Il salotto diventa deserto 

Prima, bar, ristoranti e locali, che hanno chiuso i battenti alla fine della stagione estiva per le ferie a tempo indeterminato. Poi, i negozi, quelli che vendono souvenir, oggetti d’artigianato e gioielli della tradizione sarda e che attirano i turisti. Neppure i saldi invernali (in corso) sono riusciti a portare gli olbiesi nel cuore della città: i pochi esercizi commerciali che resistono fanno i conti con lo svuotamento del centro storico.

Non solo la forte stagionalità, secondo il presidente del Comitato centro storico, Torre Serra, «alla desertificazione delle vie centrali concorrono molti fattori, dalla diminuzione dei residenti al peso dei centri commerciali che garantiscono continuità nei servizi, nell’analisi delle cause alla base dello spopolamento del centro storico bisogna tenere in considerazione una specificità tutta nostrana: le scelte imprenditoriali si riflettono sulle abitudini degli olbiesi».

A orientare il flusso del movimento nel centro storico è la consuetudine delle chiusure invernali e degli orari delle attività commerciali. «Già d’estate, in Corso Umberto, la domenica mattina è un’impresa trovare un bar aperto, d’inverno è addirittura impossibile», spiega Serra.

Un nuovo progetto

Secondo il rappresentante del Comitato di quartiere «per tenere vivo il centro storico servono maggiore organizzazione e turnazioni tra le attività», per Confcommercio Olbia «la parola d’ordine è incentivare». Dopo le sollecitazioni del sindaco, Settimo Nizzi, a tenere aperti negozi e locali anche nel periodo invernale il presidente, Edoardo Oggianu, dice: «Premesso che abbiamo accolto immediatamente l’invito del sindaco e ci siamo mossi per organizzare gli eventi natalizi, stiamo lavorando a un progetto, che sarà presentato a breve ed esteso a tutta la Gallura, per incentivare le attività commerciali a rimanere aperte il più a lungo possibile». Ottimisti i commercianti che confidano nella proposta e nella sinergia con le amministrazioni comunali. «Non sarà facile, considerato il periodo di grande difficoltà, non solo a Olbia, ma proveremo a fornire strumenti di sostegno e idee alle attività commerciali», afferma lo storico ottico, Gianni Priarone, nel direttivo di Confcommercio.

RIPRODUZIONE RISERVATA