VaiOnline
Olbia.
19 gennaio 2026 alle 00:26

Il salotto diventa deserto 

Il comitato del centro: «Necessaria una turnazione tra le attività» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Prima, bar, ristoranti e locali, che hanno chiuso i battenti alla fine della stagione estiva per le ferie a tempo indeterminato. Poi, i negozi, quelli che vendono souvenir, oggetti d’artigianato e gioielli della tradizione sarda e che attirano i turisti. Neppure i saldi invernali (in corso) sono riusciti a portare gli olbiesi nel cuore della città: i pochi esercizi commerciali che resistono fanno i conti con lo svuotamento del centro storico.

Non solo la forte stagionalità, secondo il presidente del Comitato centro storico, Torre Serra, «alla desertificazione delle vie centrali concorrono molti fattori, dalla diminuzione dei residenti al peso dei centri commerciali che garantiscono continuità nei servizi, nell’analisi delle cause alla base dello spopolamento del centro storico bisogna tenere in considerazione una specificità tutta nostrana: le scelte imprenditoriali si riflettono sulle abitudini degli olbiesi».

A orientare il flusso del movimento nel centro storico è la consuetudine delle chiusure invernali e degli orari delle attività commerciali. «Già d’estate, in Corso Umberto, la domenica mattina è un’impresa trovare un bar aperto, d’inverno è addirittura impossibile», spiega Serra.

Un nuovo progetto

Secondo il rappresentante del Comitato di quartiere «per tenere vivo il centro storico servono maggiore organizzazione e turnazioni tra le attività», per Confcommercio Olbia «la parola d’ordine è incentivare». Dopo le sollecitazioni del sindaco, Settimo Nizzi, a tenere aperti negozi e locali anche nel periodo invernale il presidente, Edoardo Oggianu, dice: «Premesso che abbiamo accolto immediatamente l’invito del sindaco e ci siamo mossi per organizzare gli eventi natalizi, stiamo lavorando a un progetto, che sarà presentato a breve ed esteso a tutta la Gallura, per incentivare le attività commerciali a rimanere aperte il più a lungo possibile». Ottimisti i commercianti che confidano nella proposta e nella sinergia con le amministrazioni comunali. «Non sarà facile, considerato il periodo di grande difficoltà, non solo a Olbia, ma proveremo a fornire strumenti di sostegno e idee alle attività commerciali», afferma lo storico ottico, Gianni Priarone, nel direttivo di Confcommercio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Mistero a Carbonia

Omicidio Musu, tre sospettati

Chi ha ucciso potrebbe aver commesso errori: i Ris già al lavoro sulle tracce biologiche 
Francesco Pinna
Il padre della proposta da 211mila firme invia un documento ai consiglieri. Attivisti mobilitati

L’urlo di Orgosolo: «Resta solo la Pratobello»

Il sindaco Mereu avverte la Regione: la legge c’è, il tempo sta per scadere 
Lorenzo Piras
Roma

Il corpo di Federica trovato sottoterra nella ditta del marito

L’uomo arrestato per omicidio La 41enne era sparita da 10 giorni 
L’iniziativa

Il vescovo di Teheran: «Pace e giustizia vanno di pari passo»

Dall’Isola un messaggio universale «Basta bombe costruite in Sardegna» 
Mario Tasca
La crisi

Groenlandia, l’Ue pensa al bazooka

Macron spinge per le sanzioni da 93 miliardi contro le minacce di Trump 