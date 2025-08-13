Il salotto dimenticato della città 

Un grido d'allarme per corso Garibaldi e piazza Sebastiano Satta. Il salotto della città vive nell'incuria. A segnalarlo è l'ex sindaco Annico Pau in una lettera aperta inviata al neo sindaco Emiliano Fenu e all'intera giunta comunale. Pau fa un salto indietro nella storia a quando la zona era «l'arteria pulsante della vita nuorese, un luogo di passeggio e socialità che il celebre linguista Max Leopold Wagner, nel lontano 1902, aveva definito il Corso più bello in Sardegna».

Critico

Di tutto questo, per Pau e altri concittadini, è rimasto ben poco e dopo la novità dei giorni scorsi inerente al nuovo volto della via Majore dove tradizione e innovazione si incontrano per rilanciare la movida nel cuore della città, qualcosa comincia a muoversi e il confronto tra amministrazione e cittadini è sempre più caldo. «Oggi, corso Garibaldi è l'immagine di un'incuria che si fa sempre più profonda, un triste specchio di degrado che sembra non avere fine - prosegue Pau nella lettera - Questo grido d'allarme arriva forte, a partire dalla direttrice del Man, che con tatto ma, con fermezza, ha sottolineato come l'immagine della città meriterebbe una visione più organica dal punto di vista dell'immagine, con un Corso tenuto meglio». E aggiunge: «Le serrande abbassate dominano il paesaggio, anche se si nota una leggera ripresa. Ma il degrado è visibile a ogni passo. Partendo dalla zona alta del Corso, incontriamo le vecchie e logore balaustre con il loro finto granito sbrecciato che offrono uno spettacolo desolante, soprattutto se si osserva la scalinata centrale, sporca e logora, dove il colore originale del granito non si manifesta più, unto e bisunto. Le lastre della pavimentazione del Corso sono coperte da vistose macchie di grasso, probabilmente perso da qualche mezzo meccanico, che nessuno sembra preoccuparsi di rimuovere, i pozzetti per lo scolo delle acque risultano parzialmente ingombri. L'incuria ha persino concesso il lusso a piante spontanee di prosperare rigogliosamente tra gli interstizi delle lastre o nei bordi della carreggiata». L'elenco non finisce qui. «Numerosi edifici che si affacciano sul Corso versano in condizioni fatiscenti, al limite del crollo e avviluppate da una rigogliosa vegetazione spontanea. Lo stesso discorso vale per piazza Satta, lasciata al pieno arbitrio del transito delle automobili, erbacce e un tristissimo leccio isolato e colpito da varie patologie di cui nessuno si occupa. Così come l'infinito cantiere del Man, e la Casa del Poeta sempre desolatamente chiusa».

