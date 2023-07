Il Salmo del sabato sera Rap con la maglia numero 30 

«Allacciate le cinture. Lebon al mic». Sono le 22 in punto quando Salmo sale sul palco della Fiera di Cagliari e davanti a settemila persone regala uno show all'altezza delle aspettative. Dopo i primi secondi con su un giubbotto scuro svela subito la maglia numero 30, quella autografata da Pavoletti, il re della promozione.

Nemmeno la pioggia ferma il pubblico arrivato da tutta la Sardegna. Quasi due ore di concerto-grande evento: un artista che, dal vivo, esalta le sue caratteristiche, una scelta musicale che passa dalle hit al dj set e un'atmosfera che porta il pubblico ad essere protagonista dello spettacolo.

Sotto il palco ci sono tutti: dai più giovani, quelli che l’hanno conosciuto con gli ultimi dischi, a quelli della “vecchia guardia”, quelli di “The Island Chainshaw Massacre” e “Hellvisback”. Quelli che sono cresciuti con lui, che hanno condiviso un pezzo della loro vita. Sul palco, Salmo porta in scena il viaggio della sua vita: “90min”, poi “Russel Crowe”, “1984” sino ai pezzi del suo ultimo album in studio, “Flop” con “A Dio", “Criminale” e “Aldo Ritmo” su tutte. Non un viaggio in solitaria, ma accompagnato da Le Carie, la band composta da Daniele Mungai, Jacopo Volpe , Marco Azara, Davide Pavanello e da Riccardo Puddu.

La tappa cagliaritana – firmata Magma Events – è stata la seconda data del tour estivo del divo di Olbia. Prima di lui, a scaldare il pubblico, i dj Daniel Pessiu, Spoli, Bmiken e Laddo. Ma il palco è di Salmo. L’Isola è di Salmo.

RIPRODUZIONE RISERVATA