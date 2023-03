Il sale nel futuro del Molentargius 

L’idea non è mai stata abbandonata, fedele alla linea che la tutela dell’ambiente non poteva e non doveva rinunciare alla storia, a quelle realtà che avevano fatto di Molentargius un’oasi naturale ben prima che diventasse ufficialmente parco. L’idea era quella delle saline e della loro ripresa produttiva, dopo la chiusura decisa dai Monopoli di Stato nel 1985. Voleva disfarsene, allora, della città del sale. Affidarla a privati. Non ci riuscì. Lo fermò la lungimiranza dell’allora presidente regionale Mario Melis.

La realtà

Il progetto di rinascita ha oggi gambe forti per riprendere la marcia (14,5 milioni vincolati nelle casse della Regione) ma anche qualche ostacolo ancora da superare perché si possa imprimere un’accelerata. Serve però la concessione mineraria. Un cavillo superato per esempio dalla Francia, che ha modificato le regole trasformando con interventi legislativi specifici. Il concetto: «Il sale si raccoglie, non si estrae». In Italia e dunque anche in Sardegna, come ha fatto Conti Vecchi per il rinnovo della concessione a Santa Gilla, resta in vigore la “vecchia” normativa su cui si sta lavorando, a Roma, per una revisione.

In attesa delle future produzioni, già si pensa agli interventi propedeutici. «Il progetto si sta concretizzando mattone dopo mattone», ha detto Stefano Secci, presidente del Parco di Molentargius, che ha ricordato la recente approvazione del Piano del parco dello scorso 9 novembre. E ancora i piani di gestione delle zone di protezione speciale. Mettendo l’accento sull’accordo di programma quadro da 14 milioni e mezzo di euro per la tutela del Bellarosa Maggiore, delle vasche del retro litorale e della piana di Is Arenas.

La direzione