Il sagrato della chiesetta sistemato grazie ai volontari 

A Ballao ci sono notizie che raccontano bene il senso di una comunità. Quella arrivata in questi giorni riguarda la chiesetta di Santa Maria Nuraxi. Dopo i danni causati alcuni mesi fa da un mezzo rimasto sconosciuto, l’area dell’ingresso posteriore alla corte della chiesetta è stata sistemata grazie all’impegno di un gruppo di compaesani che ha deciso di mettersi al lavoro in prima persona. Il danno aveva colpito il muro e la staccionata di una zona molto cara al paese, parte della proprietà della parrocchia e punto che contribuisce al fascino di uno dei luoghi più sentiti dalla comunità ballaese. Ma da quell’episodio spiacevole è nata una risposta concreta, fatta di generosità, collaborazione e attaccamento alle proprie radici. A ringraziare pubblicamente i volontari è stato il sindaco Chicco Frongia. Un grazie particolare è stato rivolto a Giuseppe Cossu “Steddau”, Romolo Pilia e al comitato di Santa Maria Nuraxi, protagonisti insieme ad altri volontari di un intervento che è andato ben oltre la semplice riparazione.

Sono state infatti ricostruite le murature in pietra a vista danneggiate, è stato sistemato un cancello in ferro più funzionale e sono stati aumentati i posti a sedere interni lungo la recinzione. Il risultato finale è uno spazio più ordinato e accogliente. «Quando una comunità si unisce per prendersi cura dei suoi luoghi più cari, il risultato va oltre il lavoro fatto», dice il sindaco. «Qui c’è il senso di appartenenza di un paese intero, e per questo il grazie ai volontari è davvero il grazie di tutti i ballaesi».

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