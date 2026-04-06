VaiOnline
Ballao.
07 aprile 2026 alle 00:35

Il sagrato della chiesetta sistemato grazie ai volontari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Ballao ci sono notizie che raccontano bene il senso di una comunità. Quella arrivata in questi giorni riguarda la chiesetta di Santa Maria Nuraxi. Dopo i danni causati alcuni mesi fa da un mezzo rimasto sconosciuto, l’area dell’ingresso posteriore alla corte della chiesetta è stata sistemata grazie all’impegno di un gruppo di compaesani che ha deciso di mettersi al lavoro in prima persona. Il danno aveva colpito il muro e la staccionata di una zona molto cara al paese, parte della proprietà della parrocchia e punto che contribuisce al fascino di uno dei luoghi più sentiti dalla comunità ballaese. Ma da quell’episodio spiacevole è nata una risposta concreta, fatta di generosità, collaborazione e attaccamento alle proprie radici. A ringraziare pubblicamente i volontari è stato il sindaco Chicco Frongia. Un grazie particolare è stato rivolto a Giuseppe Cossu “Steddau”, Romolo Pilia e al comitato di Santa Maria Nuraxi, protagonisti insieme ad altri volontari di un intervento che è andato ben oltre la semplice riparazione.

Sono state infatti ricostruite le murature in pietra a vista danneggiate, è stato sistemato un cancello in ferro più funzionale e sono stati aumentati i posti a sedere interni lungo la recinzione. Il risultato finale è uno spazio più ordinato e accogliente. «Quando una comunità si unisce per prendersi cura dei suoi luoghi più cari, il risultato va oltre il lavoro fatto», dice il sindaco. «Qui c’è il senso di appartenenza di un paese intero, e per questo il grazie ai volontari è davvero il grazie di tutti i ballaesi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

la crisi

«Aerei a secco? Non succederà Ma i biglietti saranno più cari»

Pileri (Fiavet): le scorte di cherosene sono sufficienti, ma basta allarmismi perché sono inutili, anzi dannosi 
Marco Noce
Il conflitto

«Possiamo distruggervi in una notte»

Da Trump un altro ultimatum definitivo, per l’Iran inaccettabile il piano Usa 
Pasquetta

Pienone per spiagge e musei La stagione 2026 parte bene

A Cagliari clima mite e grande folla tra Poetto, Su Siccu e Castello 
Riccardo Spignesi
La Giunta regionale studia un disegno di legge che tuteli l’Isola, magari da integrare con la Pratobello 24

Norme sarde bocciate, corsa contro il tempo per evitare altri assalti

L’obiettivo è superare il vuoto normativo ma resta l’ombra dei ricorsi alla Consulta 
Lorenzo Piras
Lo scenario

Energia e difesa, i nodi del Governo

Oggi Crosetto alla Camera, giovedì l’informativa della premier 