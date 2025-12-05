«Il sagrato della basilica non è un parcheggio» 

Non c’è parcheggio in centro? Nessun problema, basta lasciare l’auto nel sagrato della basilica di Sant’Elena, magari anche davanti al portone e poi tranquillamente andare a fare la spesa o qualche acquisto per Natale. Dopo un periodo di relativa calma, tornano gli incivili del parcheggio selvaggio: entrano dal cancello su via Eleonora d’Arborea lasciato aperto per consentire l’accesso al personale della chiesa e poi vanno in fondo fino al sagrato a parcheggiare, con il rischio anche di investire le persone che vanno a messa.

La situazione

La stessa identica situazione si era presentata anche qualche anno fa: in quell’occasione il parroco aveva sistemato una sbarra, poi rimossa quando la situazione si era normalizzata. Invece adesso è tornato come prima.«Sono molto adirato per quello che sta succedendo», dice il parroco della basilica don Alfredo Fadda, «non so come far capire alle persone che quello è un sagrato e non un parcheggio». Tra l’altro, aggiunge, «molto spesso lasciano l’auto lì nemmeno per andare in chiesa ma per sbrigare le loro commissioni». Arrivati a questo punto, «sto riflettendo su cosa fare. Io non posso andare a mettere e togliere le transenne per far passare le auto degli sposi o i carri funebri, gli unici autorizzati ad entrare. Sto pensando di mettere i dissuasori ma dovrebbero essere amovibili. Chiederemo come si può fare per risolvere una volta per tutte la questione». Tutto è cominciato con un paio di auto. Poi si è arrivati al pienone davanti a una basilica dove i fedeli adesso sono costretti a fare lo slalom tra i veicoli per poter entrare in chiesa. E la situazione rischia di diventare ancora più pericolosa adesso che i mercatini di Natale, che saranno inaugurati lunedì, richiameranno ancora più persone sul sagrato.

I cittadini

«È diventato fastidioso», commenta Rita Perra mentre cammina a passo svelto in piazza Sant’Elena, «questo non è un parcheggio, qui c’è una chiesa e non dovrebbe essere permesso in alcun modo di parcheggiare». Tanto più commenta un’altra passante che preferisce restare anonima, «che l’altro giorno mi stavano anche per investire. Perché non solo attraversano il sagrato in auto per poi parcheggiare ma passano anche a tutta velocità».Quello che sta accadendo, dice ancora don Fadda, «è davvero da persone poco responsabili. Ormai c’è da chiudere e basta». Prima che le cose degenerino e che qualcuno venga davvero messo sotto quando va a sentir messa. E basta fermarsi qualche minuto davanti alla basilica per rendersi conto, mattina e sera, di quello che succede: si varca il cancello, si arriva quatti quatti a parcheggiare nella parte che da sulla piazza, si chiude tutto e poi via a fare acquisti. Tutto gratis, senza pagare il ticket.

