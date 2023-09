Il safari dei bracconieri nel parco 

Cacciavano in macchina e dentro un parco naturale, quello di Gutturu Mannu: gli uomini del Corpo forestale li hanno tenuti d’occhio e al momento giusto, nella notte fra giovedì e ieri sono entrati in azione. Sono stati denunciati per esercizio abusivo della caccia due 31enni: Giovanni Pinna di Sarroch e Tomas Meloni di Villa San Pietro.

L’accusa, per entrambi, è di esercizio di caccia in zona protetta, in periodo di divieto generale e con mezzi non consentiti, cioè dall’interno dell’auto in movimento e utilizzando i fucili modificati con l’aggiunta di torce elettriche sulla canna, al fine di illuminare e abbagliare la selvaggina.

Tomas Meloni, cacciatore e titolare di porto d’armi, è il proprietario dei due fucili ritrovati e sequestrati dagli investigatori, mentre Giovanni Pinna non ha il porto d’armi e sarà quindi chiamato anche a rispondere di porto abusivo di arma.

Il blitz

L’operazione è avvenuta all’interno del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu, in una zona che ricade nel territorio comunale di Villa San Pietro. L’attenzione della pattuglia della Forestale è stata attirata da un’auto a bordo della quel si trovavano due persone: dal finestrino sporgeva la canna di un fucile. Dopo avere posteggiato, i due si sono inoltrati nella vegetazione, ciascuno imbracciando un fucile.

A quel punto, prima che i due riuscissero a fare fuoco e abbattere qualche animale, i Forestali sono entrati in azione.

Tentativo di fuga

Tomas Meloni, subito intercettato, aveva con sé un fucile da caccia calibro 12 carico con munizioni a pallettoni. Giovanni Pinna invece ha tentato la fuga ma è stato riconosciuto dagli agenti ed è stato bloccato in seguito: aveva con sé 40 cartucce caricate a pallettoni.

Reti per gli uccelli

A quel punto gli investigatori hanno fatto scattare le perquisizioni domiciliari, nel corso delle quali sono state recuperate e sequestrate anche una cinquantina di reti per uccellagione.

Poiché i due esercitavano la caccia a bordo del veicolo, anche l'auto è stata sottoposta a sequestro.

I reati venatori e quelli connessi al porto abusivo di armi di cui Tomas Meloni e Giovanni Pinna sono accusati dal Corpo forestale prevedono pene sino a un massimo di due anni di reclusione.

Aree protette

L'operazione antibracconaggio, spiegano dal comando provinciale del Corpo forestale, si inquadra nella costante attività di controllo del territorio, che si affianca alla continua attività antincendio per garantire la tutela delle aree protette alle zone protette e la biodiversità.

Il Parco naturale regionale di Gutturu Mannu si estende nel territorio di dieci Comuni della parte sud-occidentale della Sardegna: Pula, Villa San Pietro, Siliqua, Domus De Maria, Uta, Assemini, Santadi, Capoterra, Sarroch e Teulada. (m. n.)

