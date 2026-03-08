VaiOnline
Triei.
09 marzo 2026 alle 00:24

Il Saevenu diventa più grande con un bonus da 200 mila euro 

Al momento della sua nomina, pochi giorni fa, il giovanissimo presidente della Polisportiva Triei, Lorenzo Tangianu, 27 anni, aveva dichiarato che lo sport è una delle chiavi per restare a galla in un paese che si spopola. Intenti che vanno a braccetto con l’iniziativa dell’amministrazione comunale, pronta a sostenere la cura e il decoro dell’impianto sportivo di Saevenu in cui, oltre al campo da calcio, insiste anche una tensostruttura.

La struttura, con i lavori annunciati per una spesa di 200mila euro, diverrà sempre più accogliente. Fra gli interventi attesi, la posa di strutture prefabbricate modulari con la funzione di spogliatoi e di pannelli antiurto, lampade per l’illuminazione interna della struttura, installazione delle attrezzature sportive fisse e amovibili per lo svolgimento delle manifestazioni sportive. «I lavori - spiegano dall’amministrazione di Anna Assunta Chironi - renderanno più sicuro l’impianto sportivo e ne amplieranno l’uso anche a manifestazioni agonistiche grazie alla realizzazione degli spogliatoi».

L’obiettivo è tracciato: «L’idea progettuale è integrare le varie parti del complesso garantendo nuovi spazi funzionali e migliorando la gestione dei flussi in ingresso e uscita anche durante importanti eventi pubblici, mediante la realizzazione della scala di collegamento e di nuove cancellate». (ro. se.)

