Il sacrificio di Aymane La coppia salvata  ora è irrintracciabile 

Ferrara . Dolore, sgomento. All’indomani della tragica morte di Aymane Ed Dafali, il 16enne che si è tuffato in acqua sabato pomeriggio per tentare di aiutare due bagnanti in difficoltà, sono questi i sentimenti che subentrano allo choc per quanto accaduto al Lido degli Estensi, tratto di costa ferrarese. Il padre, gli amici, sono trincerati nel silenzio, mentre da Castelnovo Bariano, dove Aymane viveva con la sua famiglia giunta dal Marocco, arrivano messaggi di cordoglio. «È una notizia che ci ha profondamente addolorati», dice la sindaca Monica Ferraccioli. «Il ragazzo andava a scuola alle serali. Il papà era arrivato dal Marocco nel 2020, poi man mano si sono ricongiunti la madre, Aymane e i suoi due fratelli. Una famiglia perbene, come dimostra anche questo gesto istintivo del voler salvare delle vite umane e persone che neanche conosceva». Un gesto eroico, ha scritto su Facebook il presidente del Senato Ignazio La Russa, «che racconta il coraggio e l’altruismo di un giovane straordinario».

La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti. La tragedia in una zona interdetta alla balneazione per i dislivelli di fondale, per le imbarcazioni che transitano nel canale. A dichiarare che la coppia di turisti in difficoltà fosse in zona interdetta sono i due bagnini addetti al salvataggio, gli stessi che li hanno tratto in salvo e poi recuperato il corpo dle ragazzo. Tra i testimoni ascoltati non c’è la coppia di turisti salvati, un ragazzo e una ragazza. Al momento sono irreperibili. Un’ipotesi è che possano non essersi accorti di quanto stava accadendo, oppure che si siano spaventati.

