Il sacerdote a chi ruba cibo: «Se hanno bisogno, chiedano» 

Sessanta chili di pasta, 65 bottiglie d’olio, 80 di zucchero, oltre 300 scatole di tonno. È solo una parte del bottino rubato tra sabato e domenica scorsi nel magazzino di via Mazzarello nel quartiere di Latte Dolce. Un deposito gestito da 15 volontari, che fa parte del circuito della Caritas, e che distribuisce generi alimentari, oltre al vestiario, a circa 65 famiglie ogni mercoledì da dieci anni. Contributi della parrocchia, della Fead- il Fondo di aiuti agli indigenti- della Croce Rossa, spariti in gran parte tre giorni fa con un'effrazione che ha lasciato diverse tracce dietro di sé tra cui una scia di scatolette sull'asfalto. «Eravamo sotto shock - riferisce Rosella, una delle volontarie - anche perché non era mai successo nulla del genere. Ora ci stiamo organizzando per superare il momento di difficoltà». «Infatti questo mercoledì - aggiunge il parroco della chiesa di Latte Dolce don Fabrizio Di Loreto - grazie alla collaborazione di tutti e al nostro investimento garantiremo il servizio ai bisognosi». Intanto la polizia di Stato, intervenuta sul posto anche con la scientifica, indaga sugli autori del furto che, per penetrare nel magazzino, hanno rotto la catena d'ingresso. «Si sono portati via i viveri- spiega Pino Porcu, un altro volontario- utilizzando il nostro carrello». Ed è proprio ai responsabili che si rivolge il sacerdote. «Questi gesti non aiutano perché colpiscono i poveri. Se hanno bisogno possono chiedere per qualsiasi necessità. Noi ci siamo e ci mettiamo la faccia».

