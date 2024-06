Il sabato sera alcolico dei ragazzini 

Inizia presto, il sabato da sballo alla Marina; con le zaffate di marijuana che accolgono i fedeli alla messa delle 19, e continua sino a notte fonda, tra bottiglie di superalcolici in bella vista come facessero parte della divisa d’ordinanza. Jeans e t-shirt, possibilmente cappellino con visiera, immancabile la camminata da balente con molleggiamento sulle gambe e spalle ondeggianti. Le coetanee del sesso opposto sono ugualmente omologate: trucco pesante e pantaloncini che lasciano fuori metà natica e poco spazio alla fantasia. A quarantotto ore dalla chiusura di Da Mela, su decisione del Questore, i ragazzini cercano - e trovano - l'alcol altrove. Vodka come se fosse acqua, bicchieri, cannucce e qualcosa di dolce per preparare i cocktail fai da te. Uno, due, e poi un altro ancora con l'asticella tirata sempre un po' più su, in conto il viaggio in ambulanza per coma etilico decisamente troppo frequente per non destare preoccupazione.

Spaccio e alcol

Piazzetta Aramu, alle 19,20 è territorio di conquista per gruppeti di quindicenni sardi-sardissimi e di una comitiva di coetanei del Nordafrica; algerini per lo più. Si va di canne, rollate alla luce del sole. Non c'è ancora buio, la gente passeggia, e intanto qualche turista viene impunemente avvicinato dal ragazzino mingherlino con maglia rossa e massimo sedici anni: in segno forse d'ospitalità tenta di offrire droga (a pagamento). La trattativa fallisce, ma ci sarà sicuramente un altro acquirente pronto a usufruire del prodotto. Magari proprio un minorenne. Avviene tutto davanti ai bar, con la stessa tranquillità con la quale i venditori propongono le rose, e senza che s'incontri un solo vigile. «È terra nessuno», dice qualche commerciante che per ovvie ragioni chiede l'anonimato. E dopo averlo ottenuto racconta di mega-risse senza duelli uno a uno, («Parliamo di centinaia di persone») e per futili motivi. L'ultimo “coricato”, pare abbia avuto l'ardire di fare un apprezzamento di troppo alla ragazza di un altro. È finito in terra. Senza donna né amico.

Fedeli e ribelli

In piazza Sant'Eulalia, di fronte alla chiesa, i baby ribelli iniziano a bere dalle 18. Stanno su muretti e scalini, e se li guardi con un po' più d'insistenza mostrano fastidio e fanno lo sguardo di sfida che se continui forse finisce male. Allora meglio passare diritti davanti a vodka e Montenegro buttati giù come se non ci fosse un domani, da questi adolescenti che se hanno perso l'orientamento durante il Covid è evidente che non l'abbiano ancora ritrovato. «E tè alla pesca», dicono in coro le rappresentanti di una comitiva al femminile che tenta maldestramente di nascondere gli alcolici dietro le borsette. Ancora canne, i ben informati dicono girino anche pasticche e roba più pesante. Sicuramente la chiusura del negozio di via Baylle per quindici giorni è apprezzabile ma non basta: si continuano a vendere alcolici a questi poco più che bambini che arrivano nei quartieri storici di Cagliari partendo soprattutto dall'hinterland: davanti al market straniero all'angolo di via Barcellona sono una trentina. In vetrina bottiglie di ogni gradazione; poco distante la scritta “Non ho detto gioia ma Digos boia”.

Castello e Villanova

Vodka anche nella nascosta via Spano, dove quattro ragazzini vengono anticipati dall'odore d'erba. Così come nelle scalette a due passi dal monastero delle monache cappuccine e in via del Collegio. Nella parallela preferiscono il Montenegro, e l'età media si abbassa ai quattordici anni. All'alba del giorno dopo restano le tracce della notte all'insegna dell'eccesso, con la collezione di bottiglie svuotate come fossero acqua da questo pezzo di gioventù senza freni.

