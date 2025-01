il sabato perfetto per i club sardi 

Un sabato perfetto. Non poteva esserci ripresa di campionato migliore per le squadre sarde di Serie B, capaci di conquistare quattro vittorie in altrettante gare.

Nel poker di successi isolani brilla quello del Quartu, che con il 5-2 esterno contro lo United Pomezia chiude il girone d’andata al secondo posto del girone E con 19 punti e strappa il pass per la Coppa Italia di categoria. La formazione biancorossa sarà l’unica sarda a partecipare al torneo. Per la qualificazione è stata decisiva la rimonta nella gara di campionato di sabato contro lo United Pomezia. Dopo essere andata sotto 2-0, la squadra allenata da Diana ha rimontato con il gol del giovane Previdelli, la doppietta di Murroni e i centri di Cau e Coni che hanno permesso al Quartu di centrare la terza vittoria consecutiva.

Nel girone E sorride anche la San Sebastiano Ussana con il 3-2 sul Mirafin arrivato negli ultimi minuti in rimonta grazie alle reti di Loddo, Saddi e Piras. Nel girone A l’Alghero torna a giocare ad Alghero dopo un anno e mezzo e conquista la prima vittoria stagionale con il 5-2 sul Varese. Le firme sono di Cosano (doppietta), Capovani, Fois e Sportoletti. Buona prova anche del Monastir, che batte 6-4 in casa il Cardano ‘91 con la doppietta di Marras e i gol di Nurchi, Marongiu, Santoni e Pilloni.

Non hanno giocato Jasnagora ed Elmas: entrambe hanno osservato il turno di riposo e torneranno in campo sabato per la prima di ritorno rispettivamente contro Città Giardino Marassi e Mirafin.

