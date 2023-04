Il sabato di Pili e Pilia: “Lo facciamo per soldi” 

Puntata numero dieci per lo show di intrattenimento “Lo facciamo per soldi”, produzione di Radiolina affidata alla cura e conduzione dell’attore Alessandro Pili e il giornalista sportivo Enrico Pilia, oggi alle 10. Ospiti la giornalista de L’Unione Sarda Francesca Figus e il musicista Peppe Vessicchio, omonimo del celebre direttore d’orchestra. All’interno la puntata numero 6 della serie Santa Gilla, il radionoir con i detective Ferrigno e Lecca. Una puntata da non perdere.

RIPRODUZIONE RISERVATA