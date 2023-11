Il sabato del Budoni 

Budoni-Nuova Florida è l’anticipo di oggi (con fischio d’inizio alle 15) dell’undicesima giornata di andata del girone G. La squadra di Raffaele Cerbone sembra aver superato il momento difficile. Lo dimostrano la vittoria con l’Ostiamare e l’ottimo pareggio ottenuto nel derby contro la Costa Orientale Sarda. In ripresa anche i laziali che, domenica scorsa, hanno bloccato la capolista Cavese. Dirige l’incontro Leonardo Cipolloni di Foligno.

Domani si giocano le altre partite. Allo stadio "Bruno Abbatini" di Genzano, alle 14.30, la Costa Orientale Sarda affronta la Cynthialbalonga. Una partita d'alta quota considerato che la squadra di Francesco Loi occupa la seconda posizione e i laziali la terza. Le due formazioni sono divise da 4 punti. Nurchi e compagni puntano al nono risultato utile consecutivo. I padroni di casa nell’ultimo impegno hanno battuto l’Uri riscattando le due sconfitte consecutive. «Una partita difficilissima», dice Loi, «contro una squadra che sta facendo molto bene. Cercheremo di fare la nostra gara dando continuità ai risultati». Arbitra Saccà di Messina.

Mezzora più tardi si gioca, al “Campo Principale” di Sassari, il derby tra il Latte Dolce e l’Atletico Uri. Gli uomini di Mauro Giorico cercano riscatto dopo le due battute d’arresto lontano da casa con Romana e Ischia. I biancocelesti sono gli unici a non aver ancora pareggiato. Un solo pari invece per l’Uri di Massimiliano Paba, a caccia di punti pesanti per riprendere la marcia dopo il tonfo casalingo con la Cynthialbalonga. Dirige Testaì di Catania.

