Il sabato dei libri con Desogus Porru e Abutzu  

Cagliari

Per il Festival Lussu, sabato, alle 18.30, alla Fondazione Siotto, in via dei Genovesi 114, L’Alambicco presenta “De Martino e la letteratura. Fonti, confronti e prospettive” (Carocci). A illustrare al pubblico i contenuti del volume, dialogando con Pietro Clemente e Sonia Marzetti, sarà Paolo Desogus, che ha curato la pubblicazione insieme a Riccardo Gasperina Geroni e Gian Luca Picconi.

Carbonia

Sabato, alle 18.30, all’Asp di via delle Cernitrici, Roberto Abutzu presenta il suo libro “Neko” (Pettirosso editore). A moderare l'incontro sarà lo scrittore e editore Marcello Murru. La presentazione sarà accompagnata dalle musiche di Martina e Gianluca.

