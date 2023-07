Il ruolo della massa magra 

Avere una elevata massa muscolare magra potrebbe proteggere dal morbo di Alzheimer. Lo suggerisce un ampio studio pubblicato sulla prestigiosa rivista BMJ Medicine e condotto da Iyas Daghlas della University of California San Francisco. In numerosi studi l'obesità è stata associata a un rischio maggiore di Alzheimer, forse a causa dell'aumento dell'infiammazione, della resistenza all'insulina e dei livelli più elevati nel tessuto adiposo della proteina dannosa per la salute del cervello, la proteina beta amiloide.

Il metodo

I ricercatori dell’università californiana hanno utilizzato la "randomizzazione mendeliana", una tecnica per dimostrare che un particolare fattore - in questo caso la muscolatura magra - sia collegato con una relazione di causa ed effetto a una data malattia, in questo caso l'Alzheimer. Hanno attinto ai dati di 450.243 partecipanti alla UK Biobank; a un campione indipendente di 21.982 persone con l'Alzheimer e un gruppo di 41.944 persone senza la malattia; a un altro campione di 7329 persone con l'Alzheimer e 252.879 persone senza malattia per convalidare i risultati, ed infine a 269.867 persone partecipanti a uno studio su geni e intelligenza. I ricercatori hanno stimato il tessuto muscolare e grasso magro nelle braccia e nelle gambe con una tecnica chiamata "bioimpedenza". Circa 584 varianti genetiche sono state associate alla massa muscolare magra. L'insieme di queste varianti genetiche ha spiegato il 10% della variabilità nella massa muscolare magra nelle braccia e nelle gambe dei partecipanti allo studio.

I risultati

Ebbene, dalla ricerca è emerso che, in media, una massa muscolare magra più elevata è stata associata a una riduzione modesta, ma statisticamente robusta, del rischio di Alzheimer. Questo risultato è stato replicato in un altro campione di 7329 persone con Alzheimer e 252.879 persone senza malattia, utilizzando diverse misure di massa muscolare magra (tronco e corpo intero). La massa magra era anche associata a migliori prestazioni nei compiti cognitivi, mentre il grasso corporeo era associato a prestazioni più scarse nei compiti cognitivi. «Queste analisi forniscono prove a sostegno di una relazione causa-effetto tra massa magra e rischio di malattia di Alzheimer», concludono i ricercatori della University of California San Francisco.

