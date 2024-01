Il ruggito dell’influenza, ondata di contagi «Bisogna vaccinarsi» 

«Vaccinatevi», ammonisce il professor Sergio Babudieri, e per la verità aggiunge anche una parolaccia, due vocali e tre consonanti che talvolta sfuggono a chi sta perdendo la pazienza. «L’influenza da virus H1N1 che sta circolando è la variante che vediamo dal 2009 e il vaccino la copre perfettamente», avvisa. Niente che sia legato ai maiali, puntualizza il direttore dell’unità di Malattie Infettive dell’Aou di Sassari: «Parlare di influenza suina è una distorsione mediatica che fa pensare a un virus nuovo, e invece conosciamo bene questa forma di influenza di tipo A».

La sorveglianza

Il punto è che, nonostante il picco sia atteso tra circa due settimane, al netto dell’intervallo del Covid siamo davanti alla peggiore ondata successiva al 2009. In base ai dati dell’osservatorio dell’Istituto Superiore di Sanità, la stagione influenzale ‘23-’24 sta segnando in Sardegna una forte incidenza di contagi, pari a 18,38 casi (17,5 la media in Italia) per mille assistiti (58,11 casi nei bambini sotto i cinque anni), ben oltre i 16 casi della stagione 2022 che aveva segnato i numeri più elevati.

Febbre e dolori

Così, mentre un milione e mezzo di italiani (e circa ventimila sardi) sono a letto con sintomi come febbre, mal di gola, dolori muscolari e articolari, in Ogliastra due pazienti sono finiti in terapia intensiva con la polmonite e altri sei sono ricoverati in Medicina.

Da Vicenza, intanto, è arrivata la notizia della morte di due uomini (giovani con patologie pregresse e non vaccinati), a pochi giorni di distanza. Decessi, ha spiegato con una nota l’assessorato alla sanità del Veneto, «non causati dalla variante v del virus H1N1», quello dell’influenza suina. «Questa fase dell’anno», viene puntualizzato, «è caratterizzata dalla circolazione del virus H1N1 pdm09 (Pandemic disease Mexico 2009), il virus che circola in modo diffuso in tutte le stagioni influenzali dal 2009». Per l’appunto.

Anticorpi a riposo

«Succede che siamo tornati all’era pre-Covid, e forse», sottolinea Sergio Babudieri, «abbiamo dimenticato che l’influenza causava circa 10mila morti l’anno tra gli anziani e i fragili, e che tante persone con gravi comorbilità finivano in rianimazione per insufficienza respiratoria e con la polmonite interstiziale». Oggi, comunque, a parte il cronico assalto ai pronto soccorso, la situazione nei reparti ospedalieri della Sardegna è sotto controllo. Ma perché il numero dei contagi è così elevato rispetto al passato? «Perché la popolazione ha mediamente un’allerta immunitaria più bassa rispetto al 2020, ha cioè difese minori. Durante il Covid, grazie alle mascherine, l’influenza non ha circolato e il nostro sistema immunitario, non sollecitato dalla malattia, è andato a riposo». Per questo, avvisa l’infettivologo, «è fondamentale vaccinarsi».

Il virus domato

«La raccomandazione vale soprattutto per gli over 60, le donne in gravidanza, i fragili e i bambini». Gabriele Mereu, responsabile della profilassi per l’Asl di Cagliari, dice che uno scenario epidemico di questa portata era atteso. E il vaccino antinfluenzale, conferma, «protegge adeguatamente dai sierotipi che circolano ormai da anni, cioè H3N2 e H1N1». Se non dal contagio, certamente dai sintomi più pesanti. Quindi, «quella che viene chiamata influenza suina non è un sierotipo nuovo, bensì la normale influenza che sta girando, particolarmente virulenta in questa fase ma che si può facilmente prevenire con vaccino, mascherina e lavaggio delle mani». A/H1N1 era invece un virus nuovo quindici anni fa, quando, nell’aprile 2009 comparve in Messico per poi diffondersi in tutto il mondo. Una pandemia, subito dichiarata dall’Oms, che causò centinaia di migliaia di morti. «Allora», spiega Mereu, «nei confronti di questa variante non c’erano gli anticorpi ma via via, come per il Covid, è entrata a far parte dei sierotipi che circolano normalmente».

L’appello ai medici

Proteggersi è fondamentale. «E va detto anche a quei medici che ai loro pazienti sconsigliano la vaccinazione, sostenendo che siamo troppo avanti con la stagione. Scherziamo? Le dosi ci sono, i medici vengano a ritirarle e provvedano a vaccinare subito i pazienti». Intanto, al Binaghi di Cagliari dalla prossima settimana verranno aumentati gli slot per le prenotazioni e a Senorbì open day il 17 gennaio.

