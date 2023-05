Il ruggito del Parma riporta i gialloblù in alto  

Da due giorni Genova è in festa per la promozione dei rossoblù in Serie A. Una festa che è iniziata sabato pomeriggio al Ferraris al termine della gara vinta contro l'Ascoli per 2-1. Migliaia di tifosi si sono poi riversati nelle vie del centro per celebrare il ritorno in massima serie e “scortare” il bus scoperto con a bordo la squadra di Gilardino. Dopo un solo anno di purgatorio il Grifone ritorna in paradiso.

Griglia da definire

Nel posticipo della 36ª giornata il Parma batte il Brescia grazie alla doppietta di Benedyczak e si assicura un posto ai playoff. Ma per definire la griglia serviranno ancora due giornate. Il Bari, con ogni probabilità, sfiderà la 6ª o 7ª il prossimo 29 maggio. Resta aperta la corsa al quarto posto occupato dal Südtirol con Cagliari (e Parma) alla finestra. Tutto ancora incerto per quanto riguarda il settimo e ottavo posto. Il successo del Palermo contro la Spal, ma soprattutto la penalizzazione inflitta alla Reggina (-7), rilancia le ambizioni dei rosanero, ora a quota 48. I siciliani però, per essere sicuri di accedere alla fase preliminare (gara secca), dovranno fare punti nelle prossime due sfide. In lotta per l’ultimo pass ci sono cinque squadre. Il Pisa è sempre più in caduta libera: con il Frosinone è arrivato il quarto ko consecutivo e l’ottavo posto è ora a rischio. A 46 punti, insieme ai toscani, c’è il Venezia di Vanoli che, con una straordinaria cavalcata, si è tirato fuori dalla lotta per non retrocedere. I lagunari sono al momento la squadra più in forma, nonostante il pareggio beffa di Cosenza, ma dietro Ascoli (46 punti), Reggina e Modena (45) stanno con il fiato sul collo.

Lotta salvezza

La sconfitta del Brescia a Parma rimanda la retrocessione del Benevento. Con un punto le rondinelle avrebbero condannato già ieri i sanniti. Spal e Perugia possono ancora sperare nella salvezza diretta, quasi un’utopia. Il Cosenza può trascinare giù il Cittadella, adesso a +2 dai playout.