Il ruggito dei partiti: «Basta vertici affollati, ora un confronto vero» 

La politica non resta a guardare mentre i medici del Brotzu sono in stato d’agitazione e le sale operatorie dell’ospedale oncologico stanno per chiudere. Ma l’approccio della maggioranza, cioè di chi può fare qualcosa, non è unitario: alcuni pensano che un vertice sulla sanità con la presidente della Regione non sia più rinviabile, e che sia da convocare per domani o mercoledì al massimo; altri sono convinti che forse, con il presidio più importante della Sardegna in queste condizioni, bisognerebbe lasciar passare qualche giorno, aspettare che il clima si rassereni. Perché, fa notare un esponente del Campo largo, «i medici del Brotzu sono in agitazione proprio contro di noi». O meglio, contro chi «si trova al Governo e ha evidentemente sbagliato qualche mossa di troppo».

Insomma, non sarebbe il momento di inutili tavoli affollati e quindi per nulla risolutivi. Servirebbe, invece, secondo questa corrente di pensiero, un incontro di coalizione vero e proprio, con i segretari dei partiti e al massimo i capigruppo in Consiglio, e che sino ad ora la governatrice Alessandra Todde non ha ritenuto necessario riunire. La presidente in realtà è in costante contatto con i partiti, ma sinora ha preferito ricorrere ai bilaterali.

Le posizioni

Ristretto o allargato che sia, per la capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra Maria Laura Orrù «è senz’altro urgente un tavolo per una ricognizione sulle tante questioni che presto entreranno all’ordine del giorno del Consiglio, e soprattutto sull’emergenza delle emergenze che resta la sanità». Secondo Luca Pizzuto di Sinistra Futura «non c’è dubbio che, affrontata l’emergenza dell’eolico e del fotovoltaico con il disegno di legge aree idonee, il problema da aggredire subito sia quello legato alla sanità». Poi un riferimento chiaro ai commissariamenti: «In un Paese normale, coloro che sono stati nominati da una precedente Giunta si sarebbero già dimessi».

Da parte sua, la presidente della sesta commissione Carla Fundoni (Pd) lavora perché sui temi più caldi della salute si faccia sintesi al più presto in un vertice di maggioranza. Ma, in attesa che sia trasmesso il ddl della Giunta sul commissariamento delle aziende, il parlamentino si pone in fase di ascolto su altre questioni. Oggi, intanto, con Francesco Agus (Progressisti) e Giuseppe Frau (Uniti con Todde) sarà all’oncologico per sentire cos’hanno da dire i medici.

Il ddl della Giunta è in coda dietro le Aree idonee, l’assestamento di bilancio da 600 milioni, la prima finanziaria della Legislatura e la Pratobello 24. In pratica, sempre che l’Esecutivo non decida di ritirarlo, ci sarebbe la possibilità di esaminarlo a marzo inoltrato.

Le voci di rimpasto

E forse, sostituiti i direttori generali, quindi a un anno dall’inizio della legislatura, Todde potrebbe decidere di rinnovare la sua squadra. A rischio ci sono la casella della Sanità, quelle dell’Agricoltura e dei Trasporti e, secondo quanto trapela, quelle della Cultura e degli Affari generali.

RIPRODUZIONE RISERVATA