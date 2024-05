Il ruggito amaro del “Leon” 

Una zampata da Leon, che per una decina di minuti ha fatto sperare in una nuova impresa a San Siro, dopo il 2-2 con l'Inter. Ma la rete di Nahitan Nandez, la seconda stagionale, è rimasto un lampo nel buio, perché il Milan, a differenza dei cugini, non ha avuto pietà e, in contropiede, ha regalato al Cagliari la sconfitta più pesante della stagione.

Bentornato gol

Nandez non è mai stato un goleador. E infatti quella di San Siro è solo la seconda rete stagionale, dopo il rigore contro la Roma che, alla Unipol Domus, aveva firmato il 4-1 finale per i giallorossi. Per trovare una rete su azione, si deve tornare indietro addirittura di tre anni. Una rete pesantissima, quella realizzata il 2 maggio del 2021 al San Paolo contro il Napoli, quella dell'1-1 trovato in pieno recupero, una spinta decisiva nell'inseguimento alla salvezza targata Semplici. E le due reti stagionali sono già sufficienti per eguagliare il suo record personale nella Serie A italiana, come già nelle sue prime due annate con il Cagliari.

Su e giù

Su e giù sulla fascia destra. Ranieri gli ha chiesto, nel primo tempo, di partire sulla linea dei difensori e seguire come un'ombra Pulisic, dando una mano a Zappa e controllando le incursioni di Florenzi. Gara da combattimento, di quelle che a Nandez piacciono da morire. E infatti l'uruguagio ha tirato su i calzettoni ed è andato alla battaglia contro il Diavolo, provando, quando c'era l'occasione, anche a mettere il naso nella metà campo rossonera. Sotto di un gol, Ranieri lo ha portato qualche metro più in su, sempre sull'adorata fascia destra. Nahitan ha continuato a combattere e, quando ha avuto l'occasione, ha lasciato il segno: palla al bacio da destra di Zappa e tocco felpato a due passi da Sportiello. Una rete che ha acceso le speranze del Cagliari, guidato proprio da Nandez. Che ha cercato anche di alzare il livello del combattimento, andando allo scontro con tutto quello che di rossonero si trovava davanti. Scontri, scivolate, palloni persi e recuperati. Ma dopo la terza rete, Ranieri ha preferito risparmiargli i quindici minuti finali, richiamandolo in panchina e facendo partire la marcia mentale di avvicinamento alla sfida di Reggio Emilia col Sassuolo, quella sì da non sbagliare assolutamente.

San Siro stregato

Una rete, la prima in carriera contro il Milan. Ma San Siro, per El Leon, resta tabù. In quattro apparizioni nella casa del Diavolo, l'unico sorriso resta lo 0-0 del 2021, la ciliegiona sulla torta di una salvezza sfornata a sorpresa dopo una rincorsa a perdifiato. Per il resto solo sconfitte e sempre pesanti: 3-0 nel suo primo anno italiano, 4-1 nella stagione 2021-22 e ieri un 5-1 che fa malissimo, soprattutto se incassato in un momento delicato come questo. Ma un 5-1 che Nandez e il Cagliari devono subito cancellare. Perché dal fischio finale di Sozza c'è spazio solo per il Sassuolo. Crocevia decisivo per mantenere la Sardegna in Serie A.

