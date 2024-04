Il rudere nascondiglio dei ragazzini 

Da una parte la storica chiesa di san Gemiliano, gli alberi e il verde di uno degli angoli più belli di Sestu. Dall’altra, in fondo a un sentiero a poche centinaia di metri, il regno del degrado.

È scoppiato il caso in questi giorni sui social dopo la denuncia di alcuni cittadini. Qui infatti c’è una piccola discarica, e accanto due fabbricati; uno in mattoni, seminascosto dalla vegetazione. L’altro, molto più visibile, è sul punto di crollare. Altro che le care vecchie quattro mura; sono diventate tre, perché uno è crollato. E anche il tetto, un mucchio di tegole sotto una copertura che sembra di eternit, non è messo molto bene.

Le denunce

«C’è da aver paura che capiti qualcosa di brutto», spiega Cristian Ferru, titolare di un chiosco vicino. «La notte diventa il regno di ragazzini per far baldoria, e viene usata anche come discarica abusiva». Eppure basta avvicinarsi per immaginare i fatti di Nuoro, quando una casa abbandonata è crollata, uccidendo due adolescenti. La costruzione, situata in una posizione incantevole, contava due stanze; si vede ancora il caminetto in quello che avrebbe dovuto essere il soggiorno, e un’altra camera, forse da letto. Le pareti sono annerite da un incendio, per terra c’è un tappeto di rifiuti.

Degrado ovunque

Fuori lo spettacolo di degrado continua tra bottiglie, mattoni, giocattoli rotti, una bicicletta da bambino, perfino una culla. Non c’è un cancello o recinzione, niente che lo faccia capire, ma si tratta comunque di un’abitazione privata. Le voci raccontano anche la storia dei proprietari; una come tante, tra disgrazie familiari, competenze da stabilire, problemi vari.

Il Comune

Ma intanto il problema resta: «È stato chiesto all'ufficio urbanistica di individuare il fabbricato e il relativo proprietario affinché venga messo in sicurezza il prima possibile, per scongiurare problemi all'incolumità pubblica», spiega il vicesindaco Massimiliano Bullita.

Un invito alla prudenza arriva anche dalla consigliera di Articolo Uno Anna Crisponi: «Dopo i tragici fatti di Nuoro è urgente censire tutte le case private in stato di abbandono e pericolanti sia in paese che nell'agro. Potrebbero occuparsene la Polizia locale e i barracelli, facendo un elenco delle situazioni più rischiose in modo che l'ufficio tecnico si attivi per avvisare i proprietari per la messa in sicurezza».

E conclude: «Nelle situazioni più pericolose, come il rudere in zona San Gemiliano, è necessario imporre un intervento immediato di abbattimento. Voglio ricordare anche ai giovani di non correre rischi inutili, e che ci si può divertire in modi più sani. Una notte di festa e imprudenza non vale una vita».

