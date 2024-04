«Il rudere accanto a casa rischia di crollarci addosso» 

Le notti sono agitate, l’umore è nero. Impossibile trovare pace per Giovanna Murgia 62 anni che da quando ha acquistato la sua casa in via Vittorio Veneto è costretta a fare i conti con un rudere fatiscente, confinante con la sua abitazione.

L’edificio è abbandonato da anni, ma la situazione è peggiorata negli ultimi tempi dopo l’ultimo crollo di un muro. Il tutto si è risolto con un intervento dei vigili del fuoco che hanno sistemato le transenne nel vicolo, ma poi niente è cambiato.

«Quel muro che continua a crollare, confina con la camera di mio figlio» racconta Murgia, «e io non voglio che faccia la fine di quei due ragazzini di Nuoro morti per il crollo di una casa abbandonata. Questa situazione non si può più sostenere e davvero non so più a chi rivolgermi. Abbiamo chiamato i vigili ma ci è stato detto che non si riesce a risalire ai proprietari. Ma come è possibile? A noi chi ci tutela? Si aspetta che capiti la tragedia per intervenire».

La storia dell’abitazione fantasma è lunga : «Sono arrivata qui vent’anni fa», dice ancora Murgia, «e mi ricordo che la casa era già abbandonata, o per lo meno non ci viveva nessuno. Già da allora avevo fatto notare il problema. Qualche tempo dopo è caduto il tetto e adesso l’edificio è scoperchiato, i muri in ladiri continuano a cadere e i pericoli sono costanti». Crolli che «stanno creando danni alla mia casa. Ho crepe nei muri, devo cambiare in continuazione i materassi per via dell’umidità e le radici degli alberi hanno invaso il mio giardino». La cosa più grave poi «è che questo muro che sta per crollare è attaccato alla camera dove dorme mio figlio». Qualche tempo fa, «per cercare di tenere in piedi la struttura, all’interno era stato sistemato un ponteggio ben visibile che ovviamente non ha allarme e non ha niente, per cui io vivo nel terrore che qualcuno possa salire sopra e entrare in casa mia. Anche dalla parte del vicolo dove c’è stato il cedimento, hanno lasciato i mattoni in bilico che possono cadere addosso a qualcuno, perché le transenne sono state spostate altrimenti i residenti non potevano nemmeno entrare in casa».

Ma stavolta Giovanna Murgia non ha intenzione di fermarsi: «Quando piove entra l’acqua in casa: chi mi paga i danni ai muri?. Questa volta sono anche disposta a incatenarmi davanti al Comune fino a quando non faranno qualcosa. Capisco che si tratta di un’abitazione privata ma qui ci sono rischi per l’incolumità pubblica e allora chi deve intervenire?».

Purtroppo sono ancora tanti in città gli edifici fatiscenti e pericolanti, molti ancora con i mattoni rossi crudi in vista che si sfaldano e che cadono su strade e marciapiedi. Basti pensare al muro su via Santa Maria delle ex distillerie Capra anche questo già crollato più volte o a Villa Fadda in via Marconi.

