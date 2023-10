Il Rotary oggi in barca a vela per uno scopo solidale 

Un'uscita in barca a vela per uno scopo benefico. Questa mattina ad Arbatax si tiene la seconda edizione della manifestazione Veleggiata di solidarietà organizzata dal Rotary Club Ogliastra. Sono diverse le imbarcazioni che hanno aderito all'iniziativa. Il Rotary lo scorso anno aveva raccolto fondi che hanno permesso progetti sociali per l'alfabetizzazione di 500 bambini del Togo. Anche quest'anno l'iniziativa è lodevole e sono previsti progetti interesse sociale sul territorio. Chi volesse passare una giornata in barca a vela e dare il proprio contributo solidale può contattare il numero 3761765590. L'appuntamento è alle nove al circolo nautico di Arbatax.