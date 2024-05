Il Rotary dona un mini van al centro per l'autismo 

Un pulmino speciale, acquistato grazie alla solidarietà e al contributo del Rotary club Cagliari Sud per il centro per l’autismo di via Allende, aperto alcuni mesi fa dalla Fondazione A18 in città. Una struttura all’avanguardia che ora avrà a disposizione anche un minivan per il trasporto degli ospiti del centro di Selargius, dedicato a giovani e adulti - dai 18 a i 65 anni - con disturbi dello spettro autistico nel Sud dell’Isola. «Una fascia di età per la quale c’è veramente poco in termini di assistenza», sottolinea Maria Rosaria Piras, medico e presidente del Rotary club Cagliari Sud.

La struttura è aperta da novembre dello scorso anno. E diventata da subito il punto di riferimento di tante persone con autismo e delle loro famiglie, con una serie di servizi forniti con l’obiettivo di migliore la qualità di vita, garantire una maggiore autonomia e autostima, creare opportunità di crescita volte a potenziare le loro capacità cognitive, sociali e affettive. «La presenza di un centro come quello di Selargius è fondamentale per le famiglie e gli stessi ospiti, per questo abbiamo voluto dare il nostro contributo», aggiunge Maria Rosaria Piras riferendosi all’inaugurazione del pulmino donato alla Fondazione per l’autismo fondata nel 2020 da Franco Meloni e la moglie Paola Scano. «Uno dei tanti progetti che come Rotary portiamo avanti, e che rientrano nella mission generale che comprende il contrasto delle malattie, la promozione della salute, la tutela delle persone. Ma non solo: con le nostre iniziative, vogliamo anche incentivare la cultura nelle comunità vicine e lontane».

RIPRODUZIONE RISERVATA