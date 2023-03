Il Rotary alla corsa End Polio 

C'era anche un po' d'Ogliastra alla Run Rome the Marathon. Il Rotary Club Ogliastra ha partecipato con l'architetto tortoliese Cinzia Prestifilippo alla staffetta Run4Rome, l'iniziativa dedicata alle organizzazioni no profit sostenendo il programma internazionale End Polio Now.

Con il Rotary Siniscola, hanno formato una staffetta correndo per 42 chilometri in 3 ore, 44 minuti e 40 secondi. Cinzia, insieme a suoi compagni Alessandra Ceccarelli, Mathis Pierre e Keagan Strobel hanno dato gambe e cuore per il progetto per debellare la polio dal mondo.

«Come sempre nelle iniziative solidali ritrovi condivisione e affiatamento con persone che non conoscevi – dice Prestifilippo - Grazie a Patrizio Sanna del Rotary Siniscola che ha unito questo gruppo». Solo il Rotary Ogliastra ha raggiunto quota 1600 euro. La raccolta fondi è ancora aperta, per chi volesse può fare una donazione sul sito Rete del dono End Polio Now. (f. me.)

