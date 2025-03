Il Rotaract adotta un’aiuola 

I ragazzi del Rotaract club di Oristano al lavoro per abbellire l’aiuola all’interno della rotonda sulla nuova circonvallazione ovest, nel prolungamento di via Morosini, a pochi passi dal palazzetto dello sport e dal Centro giovani. Dopo la consegna nei giorni scorsi dell’area di Sa Rodia da parte del Comune, ieri la fine dei lavori. «L’iniziativa si inquadra nell’ambito del progetto “Adotta un’aiuola”, promosso dal Comune – spiega il sindaco, Massimiliano Sanna - Il Rotaract ha accolto con favore l’opportunità di partecipare al progetto per la cura del verde e la valorizzazione degli spazi pubblici». L’opportunità era stata colta dal Rotaract nel maggio 2024, su iniziativa dell’ex presidente del club Maria Francesca Martini e da Gianluca Floris, ed è stato portato avanti dal nuovo presidente, Lorenzo Altea, grazie alla collaborazione dell’Azienda Falchi e di Sanità Ambientale. «Questo progetto si inserisce in un’ottica più ampia di valorizzazione degli spazi urbani e si auspica possa rappresentare un incentivo per altri cittadini e associazioni affinché si impegnino in iniziative simili, promuovendo il decoro e la cura del verde», sottolinea l’assessora Maria Bonaria Zedda - Nei mesi scorsi abbiamo assegnato una decina di aree in varie zone della città ad altrettanti cittadini o associazioni che si sono resi disponibili a prendersene cura».

