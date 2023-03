Il Rosy Hotel andrà al miglior offerente 

Il complesso alberghiero Rosy Hotel di Sanluri torna all’asta. In dieci anni il suo valore è sceso parecchio: se nel 2013 l’hotel 3 stelle era finito all’asta al prezzo di 4 milioni e 700 mila euro, ora è arrivato a 900 mila.

«La riduzione di prezzo – precisa la curatrice fallimentare, Francesca Martucci – rispetto alle precedenti vendite giudiziarie tiene conto dei furti e degli atti vandalici intervenuti nella struttura». L’immobile, arredato e attrezzato con cucina, sala ristorante e sala convegni nella zona industriale Villasanta, ha una superficie di circa 4.000 metri quadrati e sorge su un lotto verde di 11.382 metri quadrati. Gli interessati hanno tempo fino al 17 maggio per presentare l’offerta, l’apertura delle buste è prevista per il giorno dopo, alle 10. In caso di un solo concorrente si procederà all’immediata aggiudicazione, diversamente seguirà la gara tra i partecipanti. Il rialzo minimo è di 10 mila euro. ( s. r. )

