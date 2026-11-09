Il rossoblù Romano in corsa per una maglia da titolare 

Allenamento sotto la pioggia per la Nazionale ieri pomeriggio a Coverciano per preparare la prima delle due partite di Nations League, quella di giovedì con la Francia. Gruppo al completo agli ordini di Roberto Mancini che ha svolto esercizi di riscaldamento per poi dividersi: diversi giocatori titolari in campionato domenica si sono diretti in palestra, gli altri sono rimasti in campo. Fra questi ultimi Kayode, Palestra, Scalvini, il debuttante Palma, Gatti, Ghilardi, Ahanor. Davanti al reparto arretrato si sono alternati nel ruolo di regista Tonali, Ricci e il giovane Cassano.

Alessandro Romano, l’unico convocato del Cagliari, è stato provato come mezzala sinistra assieme a Doumbia e Fagioli: è in lizza per una maglia a San Siro, dopo aver esordito il 25 settembre all’Olimpico contro la Roma (al termine di un “duello” con la Svizzera per la convocazione) e aver giocato le due partite contro la Turchia (subentrato a Bursa, per 90’ a Bologna). Quanto all’attacco, nel 4-3-3, è stato impiegato centravanti il milanista Cisse, altra novità, alternandosi a Pio Esposito e Scamacca. Il giovane rossonero, già cinque gol in undici giornate di Serie A, è uno dei quattro esordienti di un gruppo che ha dovuto subito fare i conti con una defezione, quella del difensore della Roma Gianluca Mancini out per infortunio.

Oggi allenamento alle 15.30 a porte chiuse, domani mattina il trasferimento a Milano. Ma ieri, a Coverciano, è stata una giornata emozionante per Francesca Nota, Leonardo Bove e Kean Kaizer Talingdan, tre ragazzi del Liceo Virgilio di Milano fra i sopravvissuti del tragico rogo avvenuto nella notte di Capodanno a Crans-Montana. Dopo mesi di cure ospedaliere e interventi chirurgici, accompagnati dai genitori, sono stati ospiti della Nazionale: hanno incontrato Mancini e Claudio Ranieri per poi visitare il Museo del Calcio e seguire l’allenamento degli Azzurri. Il ct, che li aveva invitati il mese scorso, gli ha donato le maglie di Barella, Donnarumma e Pio Esposito.

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