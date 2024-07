Il rossoblù Mina e la Colombia in finale contro l’Argentina 

Yerry Mina in finale di Copa América con la Colombia. Il difensore del Cagliari se la vedrà con l’Argentina campione in carica a Miami domenica notte (alle 2 di lunedì ora italiana) per cercare di vincere il trofeo che manca alla sua Nazionale dal 2001. Nella semifinale i colombiani - imbattuti da 28 partite - si sono imposti 1-0 sull’Uruguay privo di Nández, squalificato, grazie al gol di Lerma al 39’ di testa su calcio d’angolo nonostante abbiano giocato tutta la ripresa in dieci per l’espulsione di Muñoz (gomitata a Ugarte). A fine partita poi è scoppiata una rissa, con diversi giocatori dell’Uruguay andati sugli spalti per confrontarsi con dei tifosi della Colombia. «Hanno invaso il settore delle nostre famiglie, siamo dovuti intervenire perché non c’era alcun poliziotto: un’organizzazione disastrosa», la rabbia di José María Giménez, uno dei coinvolti. Per Mina ieri seconda presenza nel torneo: ha rilevato Jhon Córdoba al 75’.

