VaiOnline
Capoterra.
10 febbraio 2026 alle 00:49

Il rossoblù Belotti agli studenti: «Il rispetto può battere il bullismo» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Bullismo e cyberbullismo. Di questo si è parlato ieri mattina a Capoterra, durante un incontro tra gli studenti e il giocatore del Cagliari calcio Andrea Belotti. L’iniziativa, organizzata dal Comune in occasione della Giornata internazionale dedicata al tema, ha coinvolto circa cinquecento ragazzi delle scuole, che hanno gremito il Palazzetto dello sport.

Sul palco si sono alternati esperti – tra cui avvocati e forze di polizia – e i racconti di chi è stato vittima di bullismo. Anche il Cagliari Calcio ha voluto lanciare il suo messaggio di sensibilizzazione.

«Per me oggi è un onore e un piacere parlare con voi di un argomento così delicato», ha detto Belotti alla giovanissima platea. «Nello sport, il rispetto è alla base di tutto: rispetto delle regole, per il proprio compagno e per gli avversari. Tutte queste piccole cose messe insieme, fatte nel modo giusto, possono creare un gruppo di lavoro che non ha limiti. Il compagno che vive un momento di difficoltà, ad esempio, può essere magari quello che domani ti permette di vincere una gara. Perché si vince solo tutti insieme. Nella mia carriera ho avuto la fortuna di vincere con la Nazionale una competizione molto importante: dopo aver gioito per la Coppa, ho avuto un pensiero, andare a stringere la mano a tutti gli avversari. Perché è lo sport: oggi si vince, domani si perde. Ma l’importante è il rispetto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari si ferma a Roma

I rossoblù reagiscono solo dopo il secondo gol di Malen 
l Nello sport
Viabilità

Complanari e deviazioni: viaggio a ostacoli sulla 131

L’elenco infinito dei lavori da Sassari a Cagliari L’Anas: molti chiuderanno fra primavera ed estate 
Marco Noce
Tunis (Sardegna 20Venti) in pole per la presidenza, ma Todde frena

Energia, scontro M5S-Pd

Commissione speciale, il nodo della guida al centrodestra 
Roberto Murgia
palchi e polemiche

Bad Bunny fa infuriare Trump: «Uno schiaffo agli Stati Uniti»

L’attacco dopo lo show “multietnico” al Super Bowl 
Il professore Antonino Zichichi durante l'intervento tenuto oggi, 19 maggio 2010, in apertura dei lavori di Research, la ''borsa'' della ricerca. MATTEO BAZZI/GID
Il professore Antonino Zichichi durante l'intervento tenuto oggi, 19 maggio 2010, in apertura dei lavori di Research, la ''borsa'' della ricerca. MATTEO BAZZI/GID
1929-2026

Addio a Zichichi, scienziato del popolo

Se n’è andato nel sonno a 96 anni il padre dei laboratori del Gran Sasso 