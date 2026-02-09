Il rossoblù Belotti agli studenti: «Il rispetto può battere il bullismo» 

Bullismo e cyberbullismo. Di questo si è parlato ieri mattina a Capoterra, durante un incontro tra gli studenti e il giocatore del Cagliari calcio Andrea Belotti. L’iniziativa, organizzata dal Comune in occasione della Giornata internazionale dedicata al tema, ha coinvolto circa cinquecento ragazzi delle scuole, che hanno gremito il Palazzetto dello sport.

Sul palco si sono alternati esperti – tra cui avvocati e forze di polizia – e i racconti di chi è stato vittima di bullismo. Anche il Cagliari Calcio ha voluto lanciare il suo messaggio di sensibilizzazione.

«Per me oggi è un onore e un piacere parlare con voi di un argomento così delicato», ha detto Belotti alla giovanissima platea. «Nello sport, il rispetto è alla base di tutto: rispetto delle regole, per il proprio compagno e per gli avversari. Tutte queste piccole cose messe insieme, fatte nel modo giusto, possono creare un gruppo di lavoro che non ha limiti. Il compagno che vive un momento di difficoltà, ad esempio, può essere magari quello che domani ti permette di vincere una gara. Perché si vince solo tutti insieme. Nella mia carriera ho avuto la fortuna di vincere con la Nazionale una competizione molto importante: dopo aver gioito per la Coppa, ho avuto un pensiero, andare a stringere la mano a tutti gli avversari. Perché è lo sport: oggi si vince, domani si perde. Ma l’importante è il rispetto».

