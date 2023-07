Il rosso della fede Il Poverello di Liliana Cano 

La luce che permea la predica agli uccelli, il rosso vivo di un Cristo crocifisso, ma con ali, dal quale scaturiscono linee rosse che collegano le sue ferite al frate inginocchiato. Dipinti potenti e vivi quelli di Liliana Cano che vanno oltre la qualità artistica perché propongono la visione cristiana della più prolifica pittrice sarda, nata a Gorizia ma ben presto adottata dall’isola. A renderle un omaggio non temporaneo è Ittiri: oggi alle 10,30 inaugura con la mostra “Percorsi spirituali di San Francesco” il Museo in via Marini 54 dedicato alla pittrice scomparsa nel 2021 all’età di 97 anni. Non un caso, dal momento che Liliana Cano è diventata cittadina onoraria di Ittiri nel 2011. Il progetto è della Fondazione Francescana d’arte moderna “Liliana Cano” ed è nato dall’incontro tra Padre Francesco Sechi e la pittrice, legati da profonda amicizia. Per la realizzazione del progetto Liliana Cano ha donato 90 opere che formano la Collezione permanente del Museo e hanno permesso la nascita della stessa Fondazione, che gestisce tutte le attività senza scopo di lucro.

Le iniziative

Spiega l’assessore alla Cultura del Comune Baingio Cuccu: «In questa prima mostra verranno esposte 30 opere: in acrilico su multistrato marino e in acrilico su tela. Sono dedicate alla vita di San Francesco e occupano le tre sale degli spazi del museo, che sarà successivamente ingrandito”.

La mostra sul poverello d’Assisi resterà tre-quattro mesi, poi verranno esposte a rotazione le altre opere di Liliana Cano che riguardano la vita di Cristo, il viaggio di Dante attraverso i gironi dell’Inferno e il percorso di Santa Brigida. “Il Museo ospiterà anche opere e mostre di altri artisti contemporanei che praticano differenti linguaggi. Vogliamo poi investigare sull’attività svolta da Liliana Cano fuori dall’isola e anche all’estero, Spagna e Francia soprattutto. Sarebbe bello riuscire a esporre qualche opera sconosciuta qui in Sardegna».

I circuiti

Tra gli obiettivi anche l’inserimento del Museo nei circuiti di promozione turistica e culturale, ravvivando i canali che di volta in volta vengono attivati a seconda della necessità.

L’inaugurazione odierna vedrà la presenza dell’arcivescovo di Sassari Gian Franco Saba, del sindaco di Ittiri Antonio Sau, di Padre Francesco Sechi, presidente della Fondazione, del presidente della Fondazione di Sardegna Giacomo Spissu, dell’assessore alla Cultura Baingio Cuccu e della storica dell’arte Mariolina Cosseddu.

