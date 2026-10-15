Il rompighiaccio Cruise sull’iceberg del grottesco 

Lo sappiamo bene: certe volte la scena hollywoodiana può regalare incontri davvero al di là delle aspettative. Di fronte allo sfruttamento esasperato dei marchi di successo o a facili produzioni all’insegna del politicamente corretto, ha incuriosito non poco scoprire il sodalizio tra il cineasta Alejandro González Iñárritu e la star Tom Cruise. Se il primo, dopo i premi Oscar per “Birdman” e “The Revenant”, ha preferito sfuggire all’eccessiva visibilità per maturare nuove idee, al secondo, dopo aver raggiunto il culmine della fama, mancherebbe soltanto la statuetta come miglior attore per coronare il sogno di gloria. L’incontro tra questi due mondi è sfociato in “Digger”: un progetto chiacchierato fin dall’annuncio non soltanto per la scomodità dei suoi argomenti, ma anche per una caratterizzazione di Cruise lontanissima dai suoi ruoli più popolari.

Allarme alla Casa Bianca

In una spietata distopia che ammicca in modo inquietante al presente, il regista riconferma la propria libertà espressiva, proponendo un’opera sfacciata che non teme di essere divisiva. Come titolare della società petrolifera Rockwell United, il tycoon Digger Rockwell persegue una strategia economica fondata sulla massimizzazione estrema del profitto, incurante delle possibili conseguenze ambientali. A informarlo dei rischi sono gli addetti al controllo degli impianti di estrazione, dopo una pericolosa fuoriuscita di metano da un giacimento in Groenlandia che potrebbe causare la rottura dei ghiacciai. Rifiutandosi di ridurre i ritmi produttivi, gli bastano pochi istanti per innescare la catastrofe: una gigantesca esplosione provoca il distacco di una porzione di ghiaccio, dirigendola verso il nord Europa, dove l’impatto provocherebbe danni incalcolabili. L’incidente allarma perfino il presidente degli Stati Uniti, che, insieme al suo entourage, si rivolge a Digger per apprendere con precisione l’accaduto e valutare una possibile soluzione. Ma, prima ancora, quale può essere la giusta strategia per sfuggire a ogni eventuale responsabilità?

Il teatro, il reale

Riprendendo il tema del teatro già affrontato in “Birdman” - attraverso cui il reale si manifesta meglio di quanto avvenga nella realtà stessa - Iñárritu predilige stavolta un approccio al grottesco, sondando la drammaticità dei temi esposti con una comicità tanto irriverente da instillare a ogni risata un sottile senso di colpa. La scelta di questo registro rivela quanto possa essere distruttiva una retorica populista che ostacola l’evidenza scientifica, così come il fallimento di una politica fondata sull’inadeguatezza dei suoi rappresentanti. Anche grazie alla profondità della scrittura, il tono caricaturale dei dialoghi riesce, paradossalmente, ad apparire verosimile, costringendoci a un infelice raffronto con le bizzarrie della vita ordinaria. Ecco allora che la direzione attoriale sfugge consapevolmente alla concretezza, esplicitando quanto la situazione, fuori dalle sale di proiezione, non sia poi tanto diversa. Tom Cruise, nella duplicità della sua interpretazione, incarna perfettamente questo presupposto, arrivando quasi a valicare i limiti imposti dallo schermo. In aperta e ostinata controtendenza, Iñárritu trova ancora il coraggio di osare, firmando un titolo che lascerà scossi e intorpiditi ai titoli di coda, ma che saprà indurre, come pochi altri, ad accorati momenti di riflessione.

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