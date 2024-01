Il rombo delle moto per Massimo Cocco 

La data dei funerali di Massimo Cocco, il 19enne morto mercoledì mattina in seguito a un incidente stradale sulla strada statale 195 all’altezza di Maddalena Spiaggia, non è stata ancora ufficializzata. Con tutta probabilità si terranno nella chiesa di San Giorgio, ma non si sa quando.

In una città ancora sconvolta dall’accaduto tutti aspettano di poter dare l’ultimo saluto a un ragazzo «con un sorriso contagioso e tanta voglia di mettersi in gioco per costruirsi il proprio futuro», come raccontano alcuni coetanei ancora increduli. Intanto giovedì sera l’autopsia ha rivelato che il ragazzo è morto per annegamento dopo che la sua auto è finita in mare. Gli amici e le amiche di una vita, la fidanzata Federica, la sorella Elisa, sempre giovedì hanno voluto salutare Massimo al parco con un lungo applauso, i fuochi d’artificio e il rombo dei motori delle moto, una delle sue grandi passioni.

