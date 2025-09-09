VaiOnline
Mamoiada.
10 settembre 2025 alle 00:22

Il rombo delle moto per l’addio al ragazzo morto nell’incidente 

Ieri pomeriggio Oltrona San Mamette nel Comasco si è fermata per l’ultimo saluto a Fabio Crescitelli, il 17enne di Mamoiada, tragicamente scomparso in un incidente in moto. Ad attendere il feretro, amici e appassionati chee hanno reso omaggio al giovane con il rombo delle moto, un saluto carico di emozione. Tra i presenti, visibilmente commossi, anche i suoi nonni materni, Giovanni Crescitelli e Graziella Meloni, giunti da Mamoiada appena saputo della tragedia, avvenuta a Grandate in via Mantero, lungo un rettilineo vicino all’autostrada dei Laghi, dove due moto si sono violentemente scontrate. La tragedia ha lasciato incredula la comunità di Mamoiada.

RIPRODUZIONE RISERVATA

