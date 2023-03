Il rombo delle moto per l’addio al macellaio morto 

Il rombo dei motori accompagna l’ultimo viaggio di Maurizio Muscas 62 anni, il macellaio morto domenica per le gravi ferite riportate dopo la caduta con il suo scooter in viale Marconi sabato pomeriggio. I suoi amici lo hanno voluto salutare così: con le moto accese nel sagrato della basilica di Sant’Elena, dove si sono ritrovati assieme ai parenti, alla moglie e alle tre figlie.

In questa chiesa carica di dolore, Maurizio Muscas, sorride da una fotografia adagiata su un baldacchino ricoperto da un drappo viola. Sopra, l’urna cineraria, è circondata dai mazzi di rose gialle e bianchi. C’è un silenzio composto quando il sacerdote inizia la celebrazione, rotto solo dal pianto dai familiari. Poi, alla fine, il corteo raggiunge il cimitero accompagnato dalle moto.

Muscas aveva perso il controllo del suo scooter, poco prima dell’ipermercato Carrefour, nel tratto Anas di viale Marconi, andando a finire contro il guardrail.

«Ancora una volta ci troviamo a parlare di conseguenze tragiche per una banale scivolata» dice Michele Vacca, dell’Associazione Motociclisti Incolumi, «nel 2022 ben venti persone sono morte nell’Isola a causa dell'urto contro ostacoli fissi come muri a spigolo, alberi o pali installati in posizioni non idonee». Un ruolo determinante in questi decessi, aggiunge, «lo ha avuto il guard rail. Se un dispositivo che viene installato per tutelare la vita delle persone invece diventa la causa della morte è evidente che qualcosa non va. Dei 25 motociclisti deceduti l'anno scorso ben sette sono morti a causa dell'urto sul paletto dei guardrail, che non lascia scampo già ad appena 30 chilometri orari». E conclude: «Certo non si può pensare che da un giorno all'altro vengano cambiati tutti i guardrail della Sardegna installando il dispositivo salva-motociclista – che chiudendo lo spazio tra i paletti, impedisce a chi cade in moto o in bici di andare a impattare sui paletti oppure, passando tra essi, di volare giù dal burrone - ma è inammissibile che l’Anas stia spendendo 350 milioni di euro, un investimento mai fatto in Sardegna, per rimuovere i vecchi guardrail ed installarne degli altri privi di questo dispositivo».

RIPRODUZIONE RISERVATA