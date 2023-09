Il rombo delle moto per l’addio a Luigi 

Ciao Gigi, per sempre nei nostri cuori . Recita così la scritta sulle bandierine bianche, con i cuoricini in rosso, legate alle moto degli amici di Luigi Surano, 38 anni, il ragazzo morto, in sella alla sua bici, nel tragico incidente di sabato, lungo la provinciale per la frazione di Sant’Antonio di Santadi. A centinaia, ieri alle 16, si sono ritrovati con le moto davanti all’omonima parrocchia della località marina, porta d’ingresso della Costa Verde, parcheggiando i mezzi sul sagrato per l’ultimo saluto all’amico, la stessa sua moto, una Harley-Davidson, era lì, in prima fila.

Il funerale

Una funzione toccante, troppo piccola la chiesetta per accogliere le tante persone che sono arrivate da Arbus. Dolore e lacrime sui volti dei familiari, la mamma Rina Piras, il papà Antonino, i fratelli Cristian, Maurizio e Fabio. «Destino», è stata la parola più pronunciata. Un destino crudele, però, che ha spezzato la giovane vita di Gigi, proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto festeggiare la nascita dell’associazione Corsaro Bikers. Una fine che i cento abitanti della frazione, colpiti nell’animo da questa tragedia, faticano a comprendere. «Oggi – ha detto il parroco Daniele Porcu – abbiamo tanta tristezza, ma anche qualche domanda, perché Gigi è andato via così presto? Perché questo grande dolore? Umanamente incomprensibile. Solo la Fede può darci una risposta. Quella mattina Gigi è uscito di casa dopo l’abbraccio della mamma, subito dopo ad accoglierlo sono state le braccia di Gesù». E poi un appello ai giovani: «Vivete fino in fondo la vita che abbiamo avuto in dono. Seguite l’esempio di Gigi: impegnato nel sociale, nella difesa dei valori, come quelli dello sport».

Il saluto

I motociclisti hanno seguito la cerimonia in silenzio. Alla fine hanno accolto la salma e salutato l’amico col rombo dei motori. Poi insieme al corteo funebre alla volta di Arbus per la sepoltura. «Sarà sempre - dice l’amico Stefano Atzeni - nei nostri cuori. L’associazione che ha voluto con tanto impegno continuerà a vivere nel suo nome». Il vicesindaco, Simone Murtas, lo ricorda come «un amico speciale, sincero e altruista. Stima e affetto reciproco, anche nella divergenza di idee». Toccante il saluto della zia Isa: «Adorato nipote, in questi giorni ho pensato al momento dell’incidente, quando ti sei trovato in quella umida cunetta, coperto da un telo dorato, solo, negli ultimi istanti della tua vita. Vola alto più in là da dove osano le aquile. Perdonami se non riesco a sorridere, come avresti voluto. Ciao, riposa in pace».

