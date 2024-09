Il rombo delle moto e l’applauso Ieri l’addio a Gianfranco Poddesu 

Il rombo delle moto come ultimo saluto. È quanto hanno organizzato ieri pomeriggio, all’esterno del Cimitero di San Michele, diversi bikers in occasione dei funerali di Gianfranco Poddesu, scomparso nel tardo pomeriggio di sabato scorso a 59 anni a seguito del tragico incidente avvenuto in via Is Mirrionis. Un’iniziativa ideata da numerose associazioni della Sardegna, unite nel saluto: alle 17.40, appena conclusa la cerimonia al colonnato, il carro funebre si è avvicinato al cancello d’uscita e, dall’esterno, una decina di moto hanno cominciato a rombare per quattro minuti ininterrotti. Poi, a seguito dell’urlo «Facciamoci sentire» di uno dei motociclisti, il bis della durata di un ulteriore minuto, che si è chiuso con un lungo e commosso applauso dei circa 150 presenti al funerale, prima che il feretro - sopra il quale è stata posta una foto di Poddesu su una moto con lo sfondo del cielo - venisse portato all’interno del cimitero per la sepoltura seguito dai parenti più stretti.

La tragedia

Poddesu, cagliaritano, avrebbe compiuto 60 anni questa settimana. Sabato, in sella alla sua Honda, è andato a sbattere sulla fiancata di un suv condotto da un settantenne nel tratto finale di via Is Mirrionis, senza riuscire a frenare e attutire il terribile e violentissimo impatto. Stando alle prime ricostruzioni effettuate dalla polizia locale, la moto era diretta verso via Emilia mentre l’auto stava uscendo dai parcheggi in mezzo alla strada. Poddesu era molto noto fra i bikers, oltre a essere conosciuto per i lavori nel campo del commercio, dell’ambulantato e dei trasporti.

