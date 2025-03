Il rombo delle moto e i palloncini per l’addio a Yuri 

Una chiesa gremita, l’abbraccio di tutto il paese e molto di più. Questo è stato il saluto a Yuri Loi, 19 anni, di Sestu , in un triste pomeriggio scandito dal dolore nei cuori di migliaia di perso ne presenti nella chiesa di Nostra Signora delle Grazie, a Sestu. Grande la commozione per la scomparsa del ragazzo, rimasto ucciso domenica in un incidente con la sua moto, finita addosso a un’auto, avvenuto nella sua città, in via Cagliari.

La commozione

Tanti amici sono rimasti fuori, in piazza Paolo VI, dove l’arrivo del carro funebre è stato preceduto da centinaia di ragazzi in sella a scooter e moto. Molti indossavano abiti bianchi o portavano un palloncino dello stesso colore. Dentro la chiesa, gremita come poche volte si è visto in passato, proprio i giovani erano i più commossi. A fare coraggio ai familiari e ai parenti, c’erano persone di ogni età. Ai primi banchi, ovviamente, la famiglia di Yuri: la madre Graziella Dessì, il padre Giancarlo Loi, la sorella Rossella e la fidanzata Aurora Baldussi. Travolti dal dolore, trovano un po’ di forza dall’abbraccio di un’intera comunità.

Il dolore della comunità

Per Yuri il carnevale sestese, programmato ormai da un anno, si è fermato e il diciannovenne è diventato in poco tempo il figlio di tutti, quando la comunità ha voluto che i carri rientrassero a casa, per poi circondare la famiglia con un enorme abbraccio. Poche voci come soffi di vento in confronto al mare di affetto per un ragazzo che tutti ricordano come buono, solare, gran lavoratore, appassionato della sua moto, innamorato della vita. Così il rombo dei motori non era un’offesa alla solennità di un funerale, non era in contrasto col fatto che lui era morto sulla sua moto: al contrario, è stato un omaggio alla sua passione più grande. Sicuramente molti tra i presenti non erano di Sestu, qualcuno lo aveva conosciuto di vista. Nessuno è voluto mancare in un raduno di solidarietà spontaneo per un ragazzo che ha saputo farsi amare.

La cerimonia

A celebrare la messa è don Emanuele Meconcelli, responsabile della pastorale giovanile della parrocchia. C’erano anche il parroco don Franco Puddu e don Onofrio Serra, già parroco di San Giorgio Martire, l’altra chiesa di Sestu. Tutti n ella chiesa dove era stato celebrato anche il funerale della cugina di Yuri, Noemi Argiolas, che perse la vita a 24 anni (nel novembre del 2015) nella stessa strada, via Cagliari.

Il conforto dei religiosi

«La fragilità è un aspetto dell’amore, uno dei regali che Dio ci fa è metterci davanti alla preziosità della vita», ha detto dall’altare don Emanuele. «Chi ha provato un amore grande sa che non conosce un punto di arrivo, deve andare oltre, in cammino. Custodiamo una speranza, sopportando la fatica del viaggio con la certezza che c’è una destinazione. Uno solo è morto e tornato, per dirci: non abbiate paura di vivere la vita e l’amore intensamente». Un lungo applauso ha salutato la bara, sia all’ingresso sia all’uscita dalla chiesa. Poi, il volo di decine di palloncini bianchi verso il cielo e ancora il sottofondo del rombo dei motori: ultimo gesto in pubblico per Yuri, il figlio e l’amico di tutti, che non sarà dimenticato.

