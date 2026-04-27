Il rombo delle Harley Davidson incanta Tortolì 

Il rombo delle Harley conquista ancora una volta l'Ogliastra. Oltre ottanta bikers hanno partecipato all’“Omines & Feminas Run”, organizzato dal 4 Mori Chapter Sardinia Italy in collaborazione con Harley-Davidson Cagliari. È partito sabato dal capoluogo il folto gruppo di motociclisti e motocicliste, provenienti da diverse parti d’Italia, che ha dato vita a un lungo e affascinante “serpentone cromato” diretto verso una meta inizialmente sconosciuta ai partecipanti.

Le moto hanno attraversato il capoluogo sardo in parata, il gruppo si è poi immesso sull’Orientale Sarda, tra curve panoramiche e scorci mozzafiato. Il viaggio ha condotto gli harleysti nel cuore dell’Ogliastra, con arrivo a Tortolì, dove è stata prevista la sosta notturna. Qui i partecipanti hanno potuto apprezzare le bellezze del territorio, tra mare cristallino e accoglienza locale, in uno dei periodi più suggestivi dell’anno.

«La giornata successiva ha visto la carovana ripartire in direzione della costa occidentale dell’isola. Per un appassionato di motori, mare e sapori, “Omines & Feminas Run” – dicono gli organizzatori – rappresenta un’occasione unica, una delle tante esperienze indimenticabili che il nostro territorio offre a chiunque voglia soddisfare la voglia di un viaggio meraviglioso, in sella alla sua motocicletta».

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