VaiOnline
Raduno.
28 aprile 2026 alle 00:23

Il rombo delle Harley Davidson incanta Tortolì 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il rombo delle Harley conquista ancora una volta l'Ogliastra. Oltre ottanta bikers hanno partecipato all’“Omines & Feminas Run”, organizzato dal 4 Mori Chapter Sardinia Italy in collaborazione con Harley-Davidson Cagliari. È partito sabato dal capoluogo il folto gruppo di motociclisti e motocicliste, provenienti da diverse parti d’Italia, che ha dato vita a un lungo e affascinante “serpentone cromato” diretto verso una meta inizialmente sconosciuta ai partecipanti.

Le moto hanno attraversato il capoluogo sardo in parata, il gruppo si è poi immesso sull’Orientale Sarda, tra curve panoramiche e scorci mozzafiato. Il viaggio ha condotto gli harleysti nel cuore dell’Ogliastra, con arrivo a Tortolì, dove è stata prevista la sosta notturna. Qui i partecipanti hanno potuto apprezzare le bellezze del territorio, tra mare cristallino e accoglienza locale, in uno dei periodi più suggestivi dell’anno.

«La giornata successiva ha visto la carovana ripartire in direzione della costa occidentale dell’isola. Per un appassionato di motori, mare e sapori, “Omines & Feminas Run” – dicono gli organizzatori – rappresenta un’occasione unica, una delle tante esperienze indimenticabili che il nostro territorio offre a chiunque voglia soddisfare la voglia di un viaggio meraviglioso, in sella alla sua motocicletta».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, è un colpo salvezza

Atalanta sconfitta 3-2: straordinaria doppietta di Mendy, gol partita di Borrelli 
l Nello sport
Il delitto di Monserrato.

Villacidro, palloncini e fumogeni per l’ultimo saluto a Leonardo

l Carta, Cucca, Serreli
All’aperto.

In Ogliastra da tutta Europa

Giampaolo Porcu
Cronaca

Giallo di Tortolì, morto l’uomo pestato a sangue

Giampaolo Ferrai, 62 anni, era in coma da diciannove giorni 
Roberto Secci
Cronaca

«Chi ha ucciso Leonardo Mocci si deve pentire»

Il prete si rivolge all’assassino Palloncini bianchi per l’ultimo saluto 
Angelo Cucca
La crisi

L’Iran: «Apriamo Hormuz, poi colloqui sul nucleare»

A Washington vertice nella Situation Room: «Teheran non può dotarsi di armi nucleari» 
La festa

Sa Die, la Sardegna al centro del mondo

Da oggi a Cagliari la Conferenza delle regioni periferiche: «L’Ue pensi alle isole» 
Alessandra Carta