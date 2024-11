Il rombo dei motori e i palloncini «Buon viaggio Aurora e Riccardo» 

INVIATO

Iglesias. «Siamo qui per chiederti conto di loro: li volevamo ancora con noi. Non aspettarti che te li consegniamo volentieri, non offenderti: ci vorrà tempo». Sono le parole, indirizzate a Gesù, dell’amministratore apostolico di Iglesias, il cardinale Arrigo Miglio che ha celebrato il rito funebre con il quale Iglesias ha dato l’ultimo saluto ad Aurora Marcia e a Riccardo Lai, i due diciassettenni morti nell’incidente stradale di sabato scorso. Ma è anche il pensiero delle centinaia, forse migliaia, di persone che si sono ritrovate nella chiesa di Nostra Signora di Valverde. Anzi, fuori dalla chiesa perché, nel corso della mattinata, si è deciso di allestire un altare mobile nel sagrato per consentire la celebrazione della messa all’aperto.

La scelta

Una cerimonia prevista per le 15 ma già verso le 13 arrivano i primi ragazzi: vogliono organizzarsi per dare nel migliore dei modi il loro saluto ad Aurora e Ricky. Sono tra gli amici più stretti dei due fidanzatini: alcuni di loro c’erano anche sabato quando è accaduta la tragedia. «Si prova un gran senso di vuoto, è come aver perso una parte di noi», nonostante il dolore Daniele Giuffrida e Francesco Tidu riescono a trovare le parole giuste per raccontare quello che provano. Hanno perso un pezzo importante della loro vita. «Ricky era l’anima del gruppo: quando eravamo giù, trovava la parola giusta, magari anche un insulto, per far tornare il buonumore». Gli amici sono lì per capire dove piazzare le loro moto e far urlare i motori al termine del rito funebre, per salutare alla loro maniera i due amici. «E poi andremo a ricordarlo in un luogo che lui amava tanto». Quale? È un loro segreto e, alla fine, è giusto che resti tale.

L’attesa

Non è un segreto, invece, il fatto che, nel corso della mattinata, salta il progetto di fare un lungo corteo per accompagnare i due ragazzi dall’ospedale alla chiesa. Troppo lungo il percorso, troppo poco tempo per organizzarsi. Così alle 14 arrivano le prime moto, si parcheggia sul sagrato alla destra della chiesa: i ragazzini scrivono su palloncini bianchi il loro messaggio d’addio ad Aurora e Riccardo: “Buon viaggio” è il pensiero ricorrente. Un modo per esorcizzare quello che è accaduto: in fondo, un “viaggio” presuppone anche un ritorno. Tantissimi ragazzi indossano la stessa maglia, fatta realizzare per l’occasione: c’è una immagine di Aurora e Riccardo e la scritta “Proteggeteci anche da lassù”.

La comunità

Il piazzale è già affollato ben prima della messa. Arriva il sindaco Mauro Usai, anche lui provato dalla tragedia. «È un episodio che segnerà per sempre la storia della nostra città», afferma. Un dramma che ha avuto l’effetto di riunire un’intera città. «Tutta ma davvero tutta la nostra comunità ha condiviso questo grande dolore: tutti ci siamo immedesimati nelle persone più vicine a questi ragazzi». A testimoniare il fatto che il dolore è davvero condiviso dell’intera comunità, proprio mentre il sindaco parla, arriva una folta rappresentanza della Scuola allievi carabinieri. Alle 14.10 arrivano le due bare, a sinistra quella di Aurora a destra Riccardo. «Nella stessa posizione», spiega un fedele, «che hanno gli sposi davanti al sacerdote al momento del matrimonio». Prima di iniziare a celebrare la messa, Miglio si alza e va a porgere le condoglianze ai familiari dei due ragazzi. Il cardinale dovrebbe essere abituato a questo genere di situazioni. Eppure è visibilmente commosso quando abbraccia i parenti di Aurora e Riccardo.

La cerimonia

Nel piazzale c’è un silenzio irreale interrotto solo dai singhiozzi di chi non riesce a trattenere il dolore. Alle 15 in punto, Miglio, accompagnato dal clero iglesiente al completo, inizia la messa. La lettura scelta è la seconda lettera di San Paolo a Timoteo, il brano del Vangelo è quello della resurrezione di Lazzaro. Poche, ma toccanti, le parole del cardinale all’omelia. «Abbiamo davanti agli occhi il sorriso di Aurora e di Riccardo, un sorriso che neppure lo schianto mortale è riuscito a spegnere». Anche se «loro sono ora nel tuo abbraccio ma noi siamo qui persi, nel vuoto immenso che avvolge tutti». Un vuoto che, alla fine della messa, quando i due feretri vengono portati all’interno del cimitero, gli amici provano a riempire con i palloncini bianchi lanciati al cielo e con il rombo delle loro moto. Un modo per dire che Aurora e Riccardo vivranno per sempre nei loro cuori.

