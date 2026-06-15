Il rombo dei motori apre la stagione turistica 

Non solo il rombo dei motori e l’adrenalina della velocità, con i kart, le minimoto e le macchine da rally che hanno spinto al massimo sul circuito cittadino, ma anche l’attenzione verso gli eventi alternativi alla spiaggia per sostenere un turismo alternativo. La prima manifestazione motoristica di Cardedu, organizzata da Mediaprom racing con il patrocinio del Comune, è stata un successo. Sia nei numeri che nell’entusiasmo di residenti e vacanzieri che hanno assistito alle corse lungo le strade che abbracciano piazza Gramsci, cuore dell’evento che si è tenuto domenica pomeriggio e che ha richiamato sul posto un folto pubblico.

«La rassegna è andata oltre i migliori auspici», ha commentato Marcello Vacca, sindaco di Cardedu, al termine dell’evento che gli organizzatori gli hanno proposto appena un mese fa. «Tutti insieme ci siamo dati da fare affinché la manifestazione riuscisse. C’è stato un grosso lavoro anche per adempiere alle procedure utili a garantire la sicurezza dei partecipanti e del pubblico». Oltre ai kart e alle minimoto, hanno sfilato anche tre auto da corsa (Lancia Delta, Peugeot 206 e Citroen Saxo) apprezzate da un pubblico competente. Il clima di festa è stato scandito dallo staff dell’animazione che, per quattro ore, ha allietato la piazza in un caldo pomeriggio di fine primavera. (ro. se.)

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