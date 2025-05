Il romanzo di Sorgia domani a Casa Ofelia  

Un romanzo per raccontare la storia di un padre e un figlio, di una madre scomparsa e su cui il figlio sa troppo poco. Si chiama “La solitudine del caveau”, l’ultima fatica letteraria di Carlo Sorgia, scrittore cagliaritano, che sarà presentata domani alle 18 a Casa Ofelia, in via Parrocchia a Sestu. La presentazione sarà tenuta della professoressa Giuseppina Ragucci mentre verranno proposti dei brani tratti dal romanzo a cura del giornalista Claudio Salvi. Sorgia è uno scrittore con diverse pubblicazioni all’attivo e il suo ultimo lavoro è pubblicato dalle Edizioni Della Torre. (g.l.p.)

