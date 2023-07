Il romanzo di Ada d’Adamo vince il Premio Strega 2023 

Tutto è andato come da pronostico: una sfida a due fra le scrittrici Rosella Postorino e Ada d’Adamo, scomparsa lo scorso aprile. E alla fine poco dopo la mezzanotte è stato il libro “Come d’aria” (Elliot) di D’Adamo per pochi punti ad avere la meglio su “Mi limitavo ad amare te” (Feltrinelli) di Postorino. A ritirare il premio più importante della letteratura italiana è stato Alfredo Favi, il marito della romanziera che si è spenta il giorno dopo in cui era venuta a sapere della candidatura allo Strega. Un premio all’opera e al lavoro della sua autrice come già era accaduto per “Il Gattopardo” di Tommasi di Lampedusa che trionfò due anni dopo la morte dello scrittore.

In una calda notte d’estate romana la finalissima è stata condotta con grande naturalezza anche quest’anno da Geppi Cucciari (scoppiettante il suo confronto con il ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano) che in diretta su Rai3 ha cucito i diversi momenti della serata che come tradizione raduna a Villa Giulia il gotha dell’editoria nazionale. E da subito si è capito che (come per la semifinale) il maggior numero di voti era indirizzato su Rosella Postorino che solo nelle ultime votazioni è stata prima raggiunta e poi superata di pochi voti da Ada d’Adamo. Una doppia vittoria per lei che, infatti, si era già aggiudicata nei giorni precedenti lo Strega Giovani. Aspetto che faceva pensare, come da tradizione, che fosse fuori dal podio della finalissima di ieri notte. E, invece, il rituale (non scritto) è stato rovesciato.

Quindi Rosella Postorino si è classifica seconda con una storia di guerra in Europa, quella balcanica del 1992, proprio ora che il nostro continente è nuovamente devastato da un conflitto. Sarajevo città martire vista con gli occhi di tre ragazzini. Una vicenda ispirata a fatti realmente accaduti.

A seguire “La traversata notturna” del piemontese Andrea Canobbio (per La nave di Teseo) è giunto dunque terzo. La storia di una coppia nella Torino del dopoguerra «prima felici e contenti e poi infelici e scontenti».

“Dove non mi hai portata” della scrittrice Maria Grazia Calandrone (Einaudi) si è fermata, invece, al quarto posto. Una storia toccante, come spiega bene la stessa autrice: «1965. Un uomo e una donna, dopo aver abbandonato nel parco di Villa Borghese la figlia di otto mesi, compiono un gesto estremo. 2021. Quella bambina abbandonata era Maria Grazia Calandrone».

Ultima Romana Petri con “Rubare la notte” (Mondadori). Editrice, traduttrice e critica letteraria si era presentata con una biografia romanzata dello scrittore-aviere Antoine de Saint-Exupéry. Dall’infanzia segnata dalla morte precoce del padre e del fratellino alle avventure nei cieli. (red. cult.)

