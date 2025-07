“Il romanzo della Bibbia” Cazzullo e Ovadia  venerdì sera ad Alghero 

Entra nel vivo il cartellone di Alghero Estate 2025, la rassegna organizzata dal Cedac fa il suo esordio venerdì prossimo Lo Quarter (alle 21.30) con protagonisti Moni Ovadia e Aldo Cazzullo alle prese con “Il romanzo della Bibbia”.

“Il romanzo della Bibbia” (produzione Corvino Produzioni – CTB / Centro Teatrale Bresciano) è un appassionato e coinvolgente viaggio attraverso i testi sacri fondamentali per le tre religioni monoteiste in compagnia del giornalista e scrittore Aldo Cazzullo e dell’attore e cantante, drammaturgo e regista Moni Ovadia, sulle note del violino di Michele Gazich, per riscoprire vicende e personaggi emblematici della cultura occidentale (e non solo). Una narrazione affascinante incentrata sulle figure e le storie dell'Antico Testamento, dalla Creazione alla distruzione di Sodoma e Gomorra, da Adamo e Eva nel Giardino dell'Eden al diluvio universale con la costruzione dell’Arca di Noè, dal patriarca Abramo e la ricerca della terra promessa «fino alla profezia di Isaia che preannuncia e lascia intravedere l’arrivo del Messia».

Ne “Il romanzo della Bibbia”, Aldo Cazzullo sfoglia idealmente alcune delle pagine più significative di un'opera monumentale, in un recital impreziosito dalle letture e dai canti ma anche dagli interventi di Moni Ovadia, profondo conoscitore della cultura ebraica.

