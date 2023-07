«Il rogo non fu un incidente» 

Sul Montiferru si era scatenato l'inferno. Un incendio devastante, il più vasto in Italia in quella estate rovente di due anni fa: in fumo circa 13mila ettari, aziende in ginocchio e abitazioni danneggiate. Un disastro secondo i cittadini che avevano visto da vicino quelle fiamme impazzite e che oggi non ci stanno a considerarle un evento accidentale e senza colpevoli, come ritiene la procura di Oristano. Giovanni Galistu, Rafaele Coco, Giovanni Luigi Macchiaveli e Marco Sassu (assistiti dagli avvocati Rafaele Coco, Maria Serena Contini, Roberto Dau e Sandra Sassu) si sono opposti alla richiesta di archiviazione della pm Sara Ghiani. La gip Federica Fulgheri deciderà nell’udienza del 26 ottobre se archiviare o disporre ulteriori indagini.

Il maxi rogo

Nel pomeriggio del 23 luglio un incendio era partito da un’auto che aveva fatto guasto sulla provinciale che da Bonarcado porta a Santu Lussurgiu. Le fiamme erano state domate a tarda sera, poi le operazioni di bonifica andate avanti anche il giorno dopo. A mezzogiorno del 24 luglio il fuoco aveva ripreso vigore per la presenza di un cosiddetto fuoco ipogeo (un incendio sotterraneo caratterizzato da assenza di fiamma viva e poco fumo). Le fiamme, alimentate dal vento, raggiunsero i boschi di Santu Lussurgiu, poi Cuglieri dove di sera arrivarono nel centro abitato. Poi un’ecsalation: in fiamme le colline di Scano Montiferro, le vallate di Sennariolo e Tresnuraghes fino al mare di Porto Alabe.

L’inchiesta

Agli accertamenti del corpo forestale di Oristano, si aggiunsero quelli del Ris di Cagliari e del Nucleo di tutela forestale dei carabinieri di Roma che dopo accurate indagini e sopralluoghi sui monti inceneriti individuarono i punti precisi in cui era divampato il rogo. Per la procura si tratta di un fatto accidentale, non ci sarebbe stato alcun errore umano né ritardi nei soccorsi e il fatto che nessuna vita umana sia andata persa dimostrerebbe che la macchina dell’antincendio ha funzionato.

L’opposizione

Quattro cittadini però non ci stanno. E insistono sulla mancata manutenzione del patrimonio boschivo, sulle aree abbandonate e l'assenza di fasce parafuoco: condizioni che potrebbero aver contribuito alla propagazione delle fiamme in giornate caldissime e con un vento che in maniera repentina cambiava direzione. E ancora si punta sulle forze in campo: nella mattinata del 24 alcune squadre vennero dirottate su altri fronti, non è chiaro quanti operatori fossero nella zona in cui stava ripartendo il fuoco. E ancora viene evidenziato il ritardo nell'arrivo dei canadair, la mancata convoicazione del Centro operativo comunale e si chiede chiarezza su quanto accaduto a Cuglieri. «Da incendio di bosco si passa a incendio di interfaccia, si sarebbero dovuti allertare subito i vigili del fuoco» ripete Rafaele Coco. Su tutti questi aspetti si chiede chiarezza ipotizzando il reato di incendio e disastro colposo.

