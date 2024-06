Il rogo minaccia le case e devasta i boschi 

Dalla sala operativa della Protezione civile hanno allertato le squadre dell’antincendio per tre diversi episodi. Una domenica di straordinari per le squadre a terra e gli equipaggi della flotta aerea. Il primo allarme è scoppiato nelle campagne di San Martino, a valle dell’abitato di Arzana, nella tarda mattinata di ieri. Sul posto sono intervenute le squadre di Forestale, Forestas e i vigili del fuoco di Lanusei. Sono servite alcune ore per avere ragione delle fiamme, che hanno divorato macchia mediterranea e sterpaglie. Quando l’allarme sembrava cessato, la seconda chiamata per un altro incendio divampato nelle campagne verso Monte Idolo, nella parte alta del paese. Anche qui, nel pomeriggio uomini e mezzi impegnati nelle operazioni di spegnimento. In entrambi i casi è stato necessario far sollevare in volo l’elicottero di base alla stazione Forestale di San Cosimo (Lanusei). Nelle ore successive un terzo incendio ha attraversato i boschi dell’Ogliastra, nelle campagne di Ussassai. Anche in questo caso il primo intervento è stato delle squadre a terra, poi è stato disposto l’impiego di tre elicotteri: in azione i mezzi provenienti da Villasalto, San Cosimo e il Superpuma. Le operazioni di bonifica sono andate avanti fino a tarda sera. ( ro.se. )

RIPRODUZIONE RISERVATA