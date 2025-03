Il rogo di Re Cancioffali torna dopo lo stop 

Uno spettacolo suggestivo, tra i più amati del Carnevale cagliaritano. Oggi torna il rogo del Re Cancioffali al termine della grande sfilata di martedì grasso. L’appuntamento è alle 21 in via Santa Margherita. Torna dopo un anno di assenza, visto che per il Carnevale 2024 non si era potuto fare per ragioni di sicurezza legate ai cantieri in corso. I cagliaritani si riappropriano dunque di un rito antico e tra i più amati che sancisce la fine della festa e l’inizio della Quaresima.

Il falò del fantoccio sarà preceduto dalla sfilata organizzata dall’associazione Sa Ratantira Casteddaia, assieme ai gruppi Asc Marina, Villaggio Pescatori, Tuvumannu e Viking. Il raduno è fissato per le 18 nei parcheggi del Bastione di Santa Croce, mezz’ora dopo la partenza del corteo che passerà in via Cammino Nuovo, via Università, via Mazzini, piazza Martiri, piazza Costituzione, via Garibaldi, piazza Garibaldi, via Sonnino, via Alghero, via Garibaldi, via Manno e piazza Yenne per arrivare infine in via Santa Margherita.

Sempre oggi si chiude anche la rassegna Su Carrasciali Pirresu con “W Re Canciofali” alle 17 a Casa Saddi (ingresso da via Ettore Fieramosca 17). Lo spettacolo, scritto e diretto da Rita Atzeri, è interpretato da Marta Gessa e Carla Orrù. Sul palco saranno rievocati i primi carnevali e le maschere tipiche della vita cittadina tra cui su bandidori (il banditore), che andava in giro per i quartieri storici ad annunciare il via al Carnevale, ovviamente accompagnato da sa Ratantira.

