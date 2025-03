Il rogo di Cancioffali chiude il Carnevale  

La marcia dei 500 - circa - inizia dai parcheggi di Cammino Nuovo. Col rullo incessante dei tamburi che segna il passo e il ritmo della ratantira che già da sola fa tradizione. La canticchiano i più piccoli, che il carnevale coi carri neanche l’hanno mai visto, e chi avanti con gli anni non nasconde un pizzico di nostalgia ma guarda sorridente al presente. «Certo, non è più come una volta ma con il tempo cambia tutto. Noi e anche il Carnevale, che è comunque uno spettacolo!», commenta la donna vestita da maiale gigante e un approccio evidentemente filosofico alla vita. Uno spettacolo lo è davvero, anche nel suo ultimo giorno di festeggiamenti e prima ancora delle attesissime fiamme di fine serata.

Poliziotti e unicorni

Formazione al completo e corteo ai nastri di partenza. In testa il gruppo Sa Ratantira Casteddaia direttamente da Stampace, coi vestiti tradizionali e al suo ottavo anno di organizzazione. Sfilano tra le mura di Castello diretti in piazza Garibaldi. Poi via Sonnino, via Alghero e marcia indietro. «Credo che la risposta più eloquente sia la grandissima partecipazione della gente, oggi così come nelle sfilate dei giorni scorsi», osserva con tono - giustamente - soddisfatto Omar Lecca. «Vedere generazioni diverse unite dalla tradizione è la ricompensa più gratificante per tutto l’impegno messo dalle varie associazioni per consentire la riuscita dell’evento». Perché loro, i gruppi che con passione consentono il rinnovarsi della storia di anno in anno, in realtà iniziano coi preparativi molto prima. Già da settembre, e cinque mesi dopo eccolo il risultato: le strade invase da coriandoli, piccoli cow-boy, pagliacci, scheletri, ballerine brasiliane, un’inflazione di poliziotti (finti) e una comitiva di unicorni. Col carnevale cagliaritano che qualcuno ci ha provato a dire fosse morto; magari un’altra volta, non sicuramente oggi che il serpentone colorato attraversa il centro e porta festa e vita ovunque. Tanto che anche dai balconi vedi la gente sorridere mentre invoca gamberi e sparlotte . Alla sarda. Ovviamente.

Il rogo

È forse il vero simbolo della festa, sicuramente il più suggestivo e ancora più atteso dopo l’appuntamento saltato dell’anno scorso per questioni burocratiche legate a mancate autorizzazioni. Così, quando poco prima delle 21 le fiamme si alzano e iniziano ad avvolgere gli oltre cinque metri di Cancioffali pronto a morire nel consueto spazio di via Santa Margherita, si sorride anche di più, davanti al destino di re Giorgio già scritto e con centinaia di cagliaritani spettatori e protagonisti della storia che alla fine parla di loro. Di quelli abbastanza grandi per ricordare Gioc e carri, e chi arrivato dopo non ha metro di confronto e si gode semplicemente questo nuovo e coinvolgente spettacolo. Certo, non è il carnevale di Venezia e neppure quello di Viareggio, ma niente paragoni. Oggi ci sono solo i sorrisi, di adulti e bambini.

RIPRODUZIONE RISERVATA