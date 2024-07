Il rogo arriva nel paese e distrugge un’officina 

L’inferno nel primo pomeriggio di una giornata particolarmente afosa: un incendio partito da un canneto alla periferia di Senorbì ha distrutto un’officina con annesso deposito di gomme. Danni anche a un ristorante (fortunatamente lievi), evacuata un’abitazione. Un vigile del fuoco si è sentito male per il caldo e per le esalazioni del fumo ed è stato trasportato con l’elisoccorso al Policlinico di Monserrato ma le sue condizioni di salute non destano preoccupazione. Lieve malore anche per la moglie del gommista: «Abbiamo perso tutto, abbiamo perso tutto».

In periferia

L’allarme è scattato alle 14,45. L’incendio divampato in via Manzoni, all’ingresso di Senorbì per chi percorre la Statale e arriva da Cagliari, sembrava semplice da domare, anche per la presenza di strade e marciapiedi che si pensava potessero fermare il fronte del fuoco. Invece no, il rogo ha raggiunto l’officina Cb Pneus di Cristian Arisci ed è scoppiato il finimondo.

Le fiamme sono state alimentate dagli pneumatici usati custoditi nel retro dell’officina. Si è levato un fumo nero altissimo, oltre trenta metri, stessa altezza per le lingue di fuoco. Uno spettacolo terrificante che ha allarmato l’intera popolazione di Senorbì.

I soccorsi

Sul posto si sono precipitati per primi i volontari delle associazioni di protezione civile di Senorbì e della Trexenta, che hanno utilizzato l’acqua di una piscina di un’abitazione a ridosso dell’officina di via Manzoni per tentare di spegnere le fiamme. Poi sono arrivate a Senorbì le squadre dei vigili del fuoco con una decina di autobotti.

La lotta per spegnere le fiamme alimentate dagli pneumatici è stata lunghissima e nel mentre il paese veniva invaso dal fumo nero visibile da decine di chilometri di distanza.

Le fiamme hanno avvicinato pericolosamente anche il ristorante Beer Grill di Mauro Loi: è stato il titolare a ordinare l’evacuazione ai suoi dipendenti impegnati nelle cucine per la preparazione della cena, sono stati messi in sicurezza anche gli arredi e alla fine il locale ha riportato tutto sommato pochi danni.

La paura

Evacuata anche la casa confinante con l’officina, di proprietà di Matteo Congiu: anche per questa costruzione fortunatamente pochi danni dopo tanto spavento.

Durante le operazioni di spegnimento hanno accusato un malore tre vigili del fuoco: oltre a quello che è stato trasportato in ospedale, anche due colleghi sono stati messi in difficoltà dal grande caldo sprigionato dal rogo della gomma in una giornata comunque già particolarmente afosa, ma per loro fortunatamente non è stato necessario il trasporto in ambulanza in un ospedale.

Le opere di spegnimento sono terminate attorno alle 19, poi è cominciata la bonifica, molto accurata per il rischio che altri pneumatici potessero esplodere facendo ripartire l’inferno. Per questo motivo sono state utilizzate particolari schiume, oltre all'acqua.

In paese

In tanti senorbiesi hanno espresso sui social la loro rabbia per questo grave incendio che ha spaventato tanti e che senza il grande lavoro di vigili del fuoco e volontari avrebbe potuto estendersi nell’abitato.

Devastata l’officina di Cristian Arisci. Il figlio ha cerato di mettere in sicurezza documenti e quanto si trovava all’interno degli uffici, mentre la moglie ha assistito sotto choc alle operazioni dei vigili del fuoco circondata da familiari e amici sino a quando è crollata. «Abbiamo perso tutto, come faremo a ripartire», ha detto in lacrime mentre gli amici la sorreggevano.

