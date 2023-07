Il rogo aggredisce le serre 

Incendio nella località Straccoxius di Decimoputzu, in fiamme anche diverse serre in disuso. Il rogo si è sviluppato intorno alle 16 di ieri, dal bordo strada della Provinciale 3, che collega il paese con Vallermosa.

Il forte vento ha permesso alle fiamme di avanzare rapidamente, estendendosi alle numerose aziende della zona. Alcune serre hanno subito danni, altre sono state salvate in tempo dall’arrivo dei vigili del fuoco di Iglesias, i mezzi del Corpo forestale e dei volontari della protezione civile di Decimoputzu e Assemini. Le operazioni sono state supportate dai lanci dell’elicottero della base di Pula.

Danni anche a una cabina elettrica, andata in corto circuito per le fiamme, che ha causato l’interruzione dell’energia elettrica in molte aziende. Sul posto anche i vigili e il sindaco Antonino Munzittu: «Chiedo a tutti i proprietari terrieri di tenere le aziende e i loro confini in ordine e puliti dalle erbacce e dai rifiuti». (a. cu.)

